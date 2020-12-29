一名女子到月子中心坐月子，整整兩周都沒有回家，結果廚房的洗碗槽竟發芽長出新生命，超逗趣的畫面，引發網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

洗碗槽驚變植物園！一名網友分享，生產完去月子中心住了兩周，搬回家前老公先回家一趟，竟發現廚房的洗水槽「發芽了」，原來是切完哈密瓜後，忘記把籽清理掉，許多網友看了覺得超勵志，紛紛建議原PO拿去種，以獲得更多哈密瓜。

一名網友前天在Dcard上發文分享，生下寶寶之後，選擇去月子中心坐月子，因此整整兩周都沒有回家，由於28日就要搬回家，因此請老公事先將部分東西拿回去放，未料，老公回家以後竟告訴她，家裡的廚房發芽了！

從原PO分享的照片中可見，廚房洗水槽長出滿滿幼苗，看上去長得很好，像是個小小植物園。夫妻倆人仔細回想，推測老公先前回家切哈密瓜時，直接把籽丟在洗水槽、忘記清洗掉所致。而她覺得小幼苗很有趣，想將其留下來，因此發文求助網友們「有沒有農業系的人能告訴她該怎麼做？」

逗趣貼文引發網友討論，「跪求原PO拿去種」、「以後洗手台不要用，專門種哈密瓜」、「種起來又有瓜可以吃」、「真的有人也發生過一樣的事，那時候一直覺得我媽怎麼這麼厲害，還想叫她去種，就有哈密瓜吃了」、「「好勵志的文章，連沒人要的籽都能找到適合生根發芽的地方努力長大，我們有什麼資格不努力不上進」。

也有專業網友說，瓜類會攀藤，如果要種就要立架子給它爬，並特別叮囑，如果要移植到盆栽裡面，要記住不要傷了根系。後來，原PO也在留言處分享後續，謝謝大家的熱烈回應，本來想要回家時還種看看，沒想到老公已將它送上垃圾車了。

(中時新聞網)