國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋持續調漲，廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲，有利豐興、東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等業者營運。東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格也續漲，每公噸再漲1100元。

豐興公司本周一宣布，廢鋼收購價每公噸再漲600元，本周鋼筋也繼續調漲900元。廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲。

國際原料行情續飆升，美國貨櫃廢鋼報價大漲45美元至每公噸450美元，本月以來累漲逾百美元，累計本月大漲約133美元。豐興近兩周鋼筋累計漲價1900元，南部鋼廠近兩周鋼筋漲幅更大並已接滿；因此，本周豐興鋼筋續大漲900元，近三周累計漲2800元，逐步跟上南部鋼廠的漲幅。

此外，豐興本周型價報價持平，但下周可望補漲。

同樣隨著國際廢鋼原料行情暴漲，東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格續漲，每公噸再漲1100元。

隨著國際廢鋼原料價格高漲，不僅鋼筋價格周周上漲，H型鋼也大漲；大廠東鋼和中龍鋼鐵也紛調漲產品價格，來反映成本和市場行情。東鋼12月就連續開三次盤，分別每公噸調漲400元、500元及1200元，合計漲2100元，創單月最大漲幅。

由於近期美國廢鋼價格持續上漲，原料行情仍向上，東和鋼鐵明年元月H型鋼產品價格續漲，每公噸再漲1100元，加上農曆年前為傳統營建業趕工旺季，可望帶動業績持續成長。

本周鋼筋持續調漲，預期下周價格仍維持高檔；指標股海光今早強攻漲停24.45元再創新高價。

(時報資訊)