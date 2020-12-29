車王電(1533)旗下華德動能(2237)電動巴士陸續交車，車王電積極開發智能儲能的業務拓展可望大幅向前邁進，明年以後認列華德動能投資收益可期，車王電今天攻上漲停，華德動能在興櫃交易價格也勁揚13％。

華德動能昨天再完成欣欣客運16輛電動巴士的交車，加上先前淡水客運及指南客運總計18輛完成交車，華德動能12月有望挹注營收逾3億元，母公司車王電將百分之百認列。

此外，車王電開發的充電機(具OCPP功能)及充電智慧排程管理系統獲欣欣客運採用，並於明年3月底前於深坑建置一座三能(創能、儲能、用能)的示範充電場站，看好明年開始國內電動巴士大量營運後，對後續儲能將帶來更大商機。此外，華德動能明年也開始規劃外銷市場，也將一併開拓車王電的三電系統外銷，車王電集團未來來自電動巴士整個供應鏈的潛力可期。

車王電集團投入25億元在台中港加工出口區建設新廠，基地面積6298坪、總建築面積12700坪，年產能將達1700輛電動巴士整車、底盤三電7000套，可充分供應未來電動巴士起飛的市場需求。

(時報資訊)