鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝(2023)表示，全球量化貨幣政策推升原物料價格，台商回流建廠，鋼材及產品原料需求增加，並看好國內光電產業發展，2021年公司朝擴大內銷佔比及創新產品策略來降低匯損風險。

燁輝28日召開今年第二次法說會，公司就國際環境方面表示，後新冠疫情之經濟反彈商機，全球將有綠色新政，以及全球量化貨幣政策推升原物料價格。此外，中美關係有望緩和，全球政經有望進入多邊主義，對台灣之利弊則仍需觀察。

在台灣市場方面，台商回流建廠，鋼材及產品原料需求增加；政府推動再生能源政策，2025年太陽能發電裝置量達25GW。另外，缺工嚴重，驅動產業及用鋼工法、材料升級。惟台幣匯率大升，出口型企業競爭力大受威脅。

大陸市場則於疫情中復甦最快，2020年11月汽車銷量年增11.1%；以及大型蓄牧養殖場舍建置需求大增，帶動鍍烤鋼材需求大幅看漲。

美洲地區部分，美國因汽車需求提升，國內現貨供應嚴重短缺而帶動國內價格急速拉升。後續仍須觀察新任總統上任後是否調整232關稅措施並積極應變。自今年8月至今，美國國內熱軋價格每公噸已達1,097 USD/mt，近半年累計上漲超過600 USD/mt，預計供給短缺情況將延續至明年第一季度。

東南亞市場方面，中美貿易摩擦引起轉單效益，東南亞成兵家必爭之地，越南積極降價求單，台灣鋼材出口難度增高。另一方面，部分太陽能設備供應廠家轉移生產基地至東南亞，燁輝掌握機會供應鋼材做太陽能支架用途。

燁輝今年積極布局綠能事業，推出高耐腐蝕的相關運用鋅烤漆鋼等多項產品，完成光支彩之烤漆光電支架開發，運用於各類型光電案場。展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨可望超過10萬噸。

燁輝台灣以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，目前產品銷售已達到137個國家，佔全球195個國家之70%。 但因應匯率升值威脅，配合國內光電產業發展，2021年朝擴大內銷佔比及創新產品策略來降低匯損風險。

轉投資方面，100%持股義享天地開發案進度方面，義享天地A館開發案將興建地下6層、地上31層，總樓地板面積約77,000坪，包含義享時尚廣場的大型精品購物中心及加盟萬豪國際集團合作經營高雄萬豪國際觀光酒店。朕豪國際觀光酒店已於2020年12月25日試營運，義享時尚廣場預定2021年3月20日開市營運。

燁輝合併營收主要為鍍烤事業，其比重超過78%；以地區來看，燁輝及子公司2020年前3季，台灣占合併營收29.3%，亞洲地區占50.5%，美洲地區占9.6%。燁輝母公司占前3季營收38.15%，旗下轉投資燁輝中國占42.12%，轉投資燁興占比為10.54%。前3季，台灣地區銷售61萬公噸，燁輝中國銷售61萬公噸，合計銷售122萬公噸。去年全年則為187萬公噸。

受惠鋼鐵產業市況復甦，加上業外有處分土地利益加持，燁輝第3季轉盈，並帶動前3季轉盈，每股淨利為0.16元。展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，可望持續獲利。

燁輝前3季合併營收391.33億元，營業淨利6.15億元，歸屬於母公司淨利3.06億元，每股淨利為0.16元。

(時報資訊)