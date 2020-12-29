全球車市復甦，且車用電子滲透率提升，導線架廠—順德(2351)、PCB廠—敬鵬(2355)及保護元件廠—興勤(2428)目前車用產能吃緊，明年營運看好，今天盤中股價逆勢走高。

歷經中美貿易戰及新冠肺炎疫情兩大利空、修正長達兩年的全球車市自第3季開始重現生機，壓抑的換轉需求引爆，且ADAS逐漸成為汽車標配，帶動車用電子零組件廠營運自第3季重回成長軌道，順德、興勤及敬鵬近期更因車廠訂單湧入及缺工，產能呈現吃緊。

興勤長期耕耘車用保護元件，成功進入汽車高效照明、啟停系統、驅動周邊、DC/DC轉換器、空調系統及動力電池包等保護元件市場，在最夯的電動車部分，訂單亦有斬獲，隨著電動車市場需求攀升，並於2025年進入起飛期，興勤車用訂單可望明顯成長，預期車用產品營收占比將非常顯著上揚。

為因應訂單需求，興勤在高雄楠梓三廠2022年投產之前，興勤將透過去瓶頸、添購設備的方式在兩岸擴產，何益盛預估，興勤旗下貼片型NTC產品將擴產一倍，月產能可望從目前的2億顆提升至4億顆，明年中以後可達成產能目標。在貼片型壓敏電阻部分，興勤也同步擴產，月產能可望從7000～800萬顆提升至1億顆，合計所有的貼片型產品約占興勤營收15%。

順德近兩年營運受到車市低迷影響不小，不過隨著車市需求復甦，營運逐漸擺脫谷底，近期公司在電動車快充領域再下一城，順利拿下特斯拉(Tesla)新一代車用充電系統導線架訂單。

據了解，Tesla新一代的車用充電系統採碳化矽基板，但碳化矽基板製程與矽晶圓製程不同，因此必須要用特殊規格的導線架，技術門檻非常高，順德挾技術優勢通過認證拿下Tesla新一代車用充電系統導線架長單，成為主要供應商，預計明年第2季開始出貨。

目前特斯拉裡面有1200個導線架接近一半是順德的產品，而新一代的車用充電產品無論是單價或毛利都很好，隨著Tesla電動車熱銷，可望成為推升順德未來營運成長的重要動能。

除Tesla外，包括大陸及歐洲其他品牌電動車廠也與順德合作開發車用導線架新產品，新產品可望陸續導入，進一步提升順德在車用導線架市佔率；在全球車市銷售及半導體需求增溫下，順德預估，第4季會比第3季好，明年營運可望優於今年。 敬鵬是全球前二大車用PCB供應商，近兩年受車市不佳及2018年平鎮廠火災影響營運陷入谷底，不過目前營運已見回穩，前11月合併營收為138.51億元，隨著全球車市復甦，敬鵬樂觀看待明年營運，敬鵬表示，全球車市逐步好轉，電動車應用也逐步起飛，明年營收成長可期。

(時報資訊)