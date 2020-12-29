今年娛樂圈送走了許多知名影人，週刊報導，曾擔任經典電影《戀戀風塵》、《悲情城市》等片的資深製片、監製張華坤上周六因肺腺癌過世，享壽67歲。

被工作人員稱呼為「坤哥」的張華坤早年和楊登魁、詹宏志同為電影《悲情城市》的監製，而張華坤更是該片的製片，後來張華坤和侯孝賢組了「萬年青電影公司」，合作多年有深厚默契。張華坤後來受訪，透露當年和侯導等人一步步打拚，到《悲情城市》走紅後，拍片預算也從數百萬升格到1千多萬。

張華坤因肺腺癌病逝。（圖／中時資料照片）

張華坤昔日受訪，透露《悲情城市》除了預算多，也難得請到港星梁朝偉，外界好奇當時是如何敲到梁朝偉檔期，他表示一開始不是他去接洽，後來才接手，心得是邀港星拍戲比請台灣演員麻煩多一些，因合約列的比較細，算是「開了眼界」，而梁朝偉進劇組後，張華坤也對他印象很好，讚他好配合。

據《鏡週刊》報導，原先身體狀況不錯的張華坤，今年8月驚傳罹患肺腺癌，入院治療多日，在2020年年末仍不敵病魔病逝，讓許多昔日和他合作的電影圈同仁與子弟兵都十分驚訝不捨，20年前張華坤也和陳以文執導《運轉手之戀》，如今傳出病逝，治喪委員會透露還在討論相關事宜，之後會統一公布張華坤後事細項。

(中時新聞網)