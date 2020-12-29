中國大陸11月喊停人類史上最大IPO(首次公開募股)案螞蟻集團上市後，又以反壟斷監管對付螞蟻集團母公司阿里巴巴，但華爾街分析師認為，北京行動為真正衝擊到阿里巴巴前景，重申值得買入，並看好明年反彈。

阿里巴巴周一(28日)紐約股價收漲0.16%，盤後再升0.82%，暫報224.19美元，但在前2個交易日被大量拋售已重挫約13%。美股止跌後，阿里巴巴在港股早盤也表現亮眼，漲幅逾6%。

專營股票投資的戴維斯顧問公司(Davis Advisors)全球投資經理葛伊(Danton Goei)說：「中國政府的行動沒有真的衝擊到阿里巴巴整體前景，我們認為現在股價相對非常便宜。」他指出北京雖然在24日立案調查阿里巴巴核心業務電子商務品台壟斷行為，但該集團成長迅速的雲端運算等業務卻毫髮無傷。

葛伊認為，就算阿里巴巴明面仍持有螞蟻集團1/3股權，但螞蟻IPO被叫停的帳面損失在阿里巴巴股價上已經過度反映。他換算阿里巴巴實際損失可能是500億美元，但在股市縮水的市值已經超過2000億美元，是實際損失4倍。

他指出，阿里巴巴也是中國目前員工數最多的企業，因此中國政府不太可能真的拿其創辦人馬雲「殺雞儆猴」，只是希望透過近期連串動作讓馬雲學會謹言慎行，同時讓阿里巴巴、螞蟻規模變小，別成為電商、金融科技唯一霸主。葛伊說：「中國最終仍想要打贏科技戰，他們需要阿里巴巴。」

跨國獨立投資銀行Raymond James分析師凱斯勒(Aaron Kessler)也認同阿里巴巴明年會反彈，但其角度純由財務出發，因為像阿里巴巴這樣1家具有規模，而且近1季營收成長約30%、EBITDA(稅前、息前、折舊前、攤銷前利潤)約28%的公司，現在股價完全算是低位。

(中時新聞網)