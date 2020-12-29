國家通訊傳播委員會（NCC）日前否決中天新聞台換照，中天新聞台因而從有線電視頻道下架，轉戰YouTube平台，短時間訂閱人數累積超過230萬人，NCC卻在此時研擬《數位通訊傳播法》立法，被質疑是中天條款，政府有意把手伸進網路管理。民眾黨團總召賴香伶今痛批，NCC拿2017年修法草案，要用陸軍手法管空軍，是不是頭殼怪怪的，呼籲NCC打消修法念頭，別擴權插手網路傳播。

NCC提出《數位通訊傳播法》的修訂並非首次，2017年因選舉伴隨的網路假訊息，促使NCC提出修法草案，當時因有危害言論自由等爭議，因而暫緩修法。如今因中天新聞台轉戰網路頻道，NCC有意讓《數位通訊傳播法》修訂捲土重來，日前更邀請各網路平台業者座談，各平台業者擔憂一旦該法修訂通過，將成為箝制網路言論自由的工具，堅決反對。

賴香伶說，中天新聞台從有線頻道52台下架後，至今風波不斷，看到政府介入鑿鑿，政府看到中天新聞台在網路累積超過230萬人訂閱，馬上傳出要修訂《數位通訊傳播法》，台灣研議法案都是政治優於保護，為打擊政敵做出超越理想法案，荒腔走板，且《數位通訊傳播法》草案是2017年提出，要用陸軍手法管空軍，思維怪怪的。

民眾黨團幹事長高虹安質疑，現行NCC委員背景以傳統媒體、監理角色為主，如果讓這些委員做網路言論平台立法修法不適合；另外，訂定審查標準需要認真考量社群生態，憑什麼訂定200萬人數訂閱就要登記，難道又是為中天新聞台量身訂做的條款嗎？該法修法需要審酌思考，不該貿然推進。

高虹安認為，若真要健全網路環境，政府應該思考如何處理網路言論霸凌、個資安全保護，對於網路傳播暴力訊息、色情、女性歧視與種族歧視，應該檢視現行的民法、刑法制度面不足檢討改善，而不是另立新法。

(中時 )