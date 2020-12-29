第4屆2020盲人環台公益路跑從台北市南門國中正式起跑，途經全台11個縣市，為期16日，希望讓視障朋友走出黑暗，迎向陽光，為弱勢團體發聲，募集愛心年菜。參賽盲人及陪跑員29日來到台中，早上8點從豐原火車站起跑，經惠明盲校，終點彰化員林站，一共47公里。

2021神岡馬主辦單位「神豐國際同濟會」及承辦單位「貝斯特創意開發有限公司」接到公益活動，於路跑路線的潭雅神綠園道3.6k與昌平路5段交叉口設立補給站，免費提供飲水、運動飲料及水果補給品等，以實際行動，為盲人朋友及陪跑員打氣。

2021神岡馬神豐國際同濟會全國公益馬拉松，明年將邁入第6屆，每年活動結餘皆捐助台中在地弱勢團體，5年來捐贈金額累積82萬8745元。明年2021神岡馬「用愛接力，為Eye發光」捐助對象弱勢視障朋友，歡迎喜愛做公益的朋友一起報名，把愛傳送出去。

(中時 )