男人都希望自己能夠娶到一個好老婆，兩人互相扶持，幸福的度過一生。星座運勢網站「星座上上簽」分享，以下6個星座女是十二星座的好老婆代表，娶到賺到！

▍第六名：雙魚座

雙魚女對老公很深情，非常崇拜和支持老公。當老公遇到不順心的事情，他們也會給予溫暖的鼓勵，是溫柔老婆的代表。

▍第五名：天秤座

俗話說「家和萬事興，」天秤女的EQ很高，可以處理好姻親關係，無論是婆婆還是小姑都相處融洽，能和這樣有智慧的老婆結婚，是三生有幸。

▍第四名：處女座

處女女雖然脾氣不好，但是辦事能力很強，又可以吃苦，性格堅強，心思細膩，重視家庭，無疑是個好老婆。

▍第三名：天蠍座

天蠍女雖然愛吃醋，控制欲強，但他們對另一半很熱情，婚後依然能保持熱戀狀態。因為他們天生聰慧，也願意對家庭付出，因此能把家庭打理得很好。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹女溫柔又賢慧，他們喜歡奉獻自己照顧家人，婚後可說是把一切都傾注在家庭中，犧牲自己也沒關係。

▍第一名：金牛座

金牛座擅長理財，又知道如何享受生活，而且他們願意陪伴老公創業，只要老公表現出上進的態度，他們就願意當對方的左右手，讓老公的事業更上一層樓。

(中時新聞網)