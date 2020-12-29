全聯隱藏好物再增一樣！一名女網友日前在臉書分享全聯買的餅乾，原以為會很油，結果一咬下去驚為天人，濃郁的奶油味又酥又香，超唰嘴的口感讓她驚嘆「不說還以為是哪個五星飯店出產的餅乾」，引起網友們熱烈討論。

一名女網友日前在臉書分享全聯買的「乳酪酥」餅乾，超唰嘴。(翻攝自我愛全聯-好物老實説)

這名女網友25日在臉書「我愛全聯-好物老實説」指出，她看社團推薦去全聯買了「乳酪酥」餅乾，心想應該是很油的奶油小餅乾，沒想到一入口不但沒有可怕的油耗味，還散發香濃的奶油香氣，吃起來也不會濕濕軟軟、非常酥，覺得水準媲美五星級飯店賣的餅乾，也很像西門知名咖啡店的核桃酥，且價格不到90元，讓原PO大推。

對此，網友們紛紛留言：「我買4罐了，配咖啡很好吃」、「吃之前拿去烤一烤更讚」、「這超好吃，都會補個兩罐回家放」、「買過之後就停不下手！配茶的好點心」。

但也有網友表示這餅乾熱量太高，「我也覺得好吃，不過看到熱量，只買了一次」、「好吃，但熱量高喔！適當就好」、「買的時候要有肥的心裡準備」。

(中時新聞網)