歲末年終，兆豐金控今年考量疫情的影響，沒有舉辦大型尾牙，而是舉辦公益活動，鼓勵同仁投入志工的行列，兆豐慈善基金會發起「兆豐送暖 耶誕傳愛」活動，號召兆豐金控旗下銀行、證券、票券、保險、投信及AMC等子公司100多位同仁擔任愛心志工，利用假日，帶著滿滿愛心及物資，全台兵分多路，探訪育嬰幼院、教養院及養老院等多家社福機構，陪伴長者及弱勢的朋友歡度佳節暖心傳愛。

兆豐慈善基金會董事長張兆順也鼓勵同仁，在力拚業務績效的同時，可以多多付出關懷，身體力行發揮愛心，參加志工活動，2021年也將結合兆豐金控各子公司的力量，實踐企業社會責任及落實ESG原則，積極舉辦並參與更多的社會公益及弱勢關懷活動。

兆豐送暖耶誕傳愛活動今年兵分多路，分別由兆豐AMC總經理陳佩君帶領同仁與兆豐投信志工，共同前往新北市八里養老院，陪伴安老院長者DIY手作蛋糕並一同陪伴歡唱；兆豐銀行則是由竹南分行經理陳淑娟帶隊，就近關懷苗栗幼安教養院的院生，陪伴他們包水餃共渡耶誕；而兆豐證券是由副總侯擁誠號召志工前往台中育嬰院；兆豐保險則是有高雄分公司的同仁熱情參與，協助高雄市慈德育幼院整理物資及打掃環境；兆豐票券則是由協理王世銘邀請同仁及其子女組成義演團，前往台北聖安娜之家，和身障朋友分享美好的音樂，歡唱耶誕歌及平安曲。

兆豐慈善基金會執行長蔡秀玲表示，此次結合金控集團的力量，捐贈奶粉尿布麥片等多項物資，也在最短時間內，將具有溫度的關懷，送達需要關懷與幫助的社福機構。未來，也將整合更多的資源及力量，為社會注入更多對教育、體育、藝文以及弱勢族群的照顧，結合在地關懷，讓愛心散播遍及每一個角落。

(工商 )