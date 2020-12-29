周二韓國股市早盤表現溫和，目前雖未能續創新高，但盤中指數一度觸及2823歷史高點。在韓國每日因染疫病逝者又創新高下，市場投資人卻不為所動，反而將重心放在一連串大型績優股除權息之上。KOSPI指數暫為2799.11點，下跌9.49點，跌幅0.34%。

重量級三星電子除權息，股價下跌1.3%。

美國眾議院投票贊成把紓困刺激支票，從六百美元提高至兩千美元後，並把此提案呈送至參議院表決。

至於韓國疫情方面，嚴重性則是有增無減。每日疫歿者再提高至40位，並創歷史新高。至於每日新確診者，則又回到千位以上，政府也把護理中心以及矯正所視為重點區域，防止群聚擴散感染。

同時，韓國周二也公布另輪高達9.3兆韓元近85億美元紓困計畫，希望能幫助中小型企業主度過景氣寒冬期。另方面，在全球晶片需求加溫下，韓國12月出口數字也可望更上一層樓。

最新匯價，目前1美元可兌換1094.1韓元，韓元升值0.24%，也離1100匯兌心理關卡越來越近。

(時報資訊)