萊豬將在明年1月開放進口，但中央對於是否標示「萊豬」、「非萊豬」沒有統一做法，新北市長侯友宜說，地方絕對不等中央，新北市元月1日起，九大業者在食材登錄時，一定要標示萊豬或非萊豬。

新北市已通過的食安自治條例第七條，要求九大業者必須上網登錄食材產地，日前新北市衛生局依照法條授權，公告登錄內容除了產地，必須檢附萊劑檢驗報告供消費者查詢，等於強制要求業者將進口豬肉送驗並標示是否含萊，否則開罰10萬元；如果登錄不實，最高可處400萬元罰款。

9大類業者包括西式連鎖速食業、20桌以上筵席餐廳、大賣場及連鎖超市、連鎖食品烘焙業、上市上櫃連鎖餐廳業者、連鎖早餐店、連鎖便利超商、醫院美食街餐飲業者、百貨美食街餐飲業者，將分階段實施。

侯友宜說，中央還沒正式統一作法前，新北會透過自治條例規範標示萊不萊，沒有規定的攤販路邊攤，也希望響商家能夠響應，自主上網登錄食材，這樣才能回應蔡總統自己說的，「讓民眾選擇吃或不吃」。

侯友宜說，中央到現在對於萊豬表示都沒有沒有清楚內容，地方絕對不等中央，新北市元月1日，要求業者標示。

(中時 )