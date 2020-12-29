大陸近年加速數位貨幣發展，29日傳出，北京市首個中國人民銀行數位貨幣應用場景已在豐台麗澤實施。

新浪財經報導，29日上午，在麗澤橋西的金唐大廈的一家咖啡店內啟動了數位人民幣應用場景測試，獲得授權的消費者已經可以用數位人民幣錢包支付購買各類商品。

報導稱，目前大陸的數位人民幣體系已經基本完成頂層設計、標準制定、功能研發和聯調測試等工作，並經過了深圳、蘇州、河北雄安、成都等城市試點測試後，此次是首次將應用場景在北京試點應用。

(工商 )