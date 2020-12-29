北京市首個人行數位貨幣應用場景在豐台麗澤實施 12:002020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸近年加速數位貨幣發展，29日傳出，北京市首個中國人民銀行數位貨幣應用場景已在豐台麗澤實施。 新浪財經報導，29日上午，在麗澤橋西的金唐大廈的一家咖啡店內啟動了數位人民幣應用場景測試，獲得授權的消費者已經可以用數位人民幣錢包支付購買各類商品。 報導稱，目前大陸的數位人民幣體系已經基本完成頂層設計、標準制定、功能研發和聯調測試等工作，並經過了深圳、蘇州、河北雄安、成都等城市試點測試後，此次是首次將應用場景在北京試點應用。 2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票 小米11正式發布 搭載驍龍888處理器 (工商 ) #應用場景 #數位人民幣 #首個 #豐台 #麗澤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資連三買 回補台積電、智邦 04:102020/12/29 證券．權證 第一線集團負責Zoom台灣經銷 04:102020/12/29 產業特刊 巴倫點將 Alphabet、蘋果上榜 04:102020/12/29 全球財經 緯穎攜手瓦特先生 完成綠電採購合約 04:102020/12/29 財經要聞 劉德華怕變大隻 運動適當就好 04:102020/12/29 娛樂新聞 趙麗穎穿古裝仍有螞蟻腰超逼人 一張殺青照完勝身邊2少女 18:202020/12/28 娛樂 眼球大戰開打 遠傳、中華電、台灣大 投入5G跨年轉播 04:102020/12/29 財經要聞 陸經濟強彈 亞股重回多頭 04:102020/12/29 投資理財 工紙需求大增 洛陽紙貴成真 04:102020/12/29 證券．權證 鼎新電腦攜手鴻海網聯豪力輝 打造IT＋OT＋5G示範場域 04:102020/12/29 投資理財 竹縣34勇消考取G1無人機證照 04:102020/12/29 地方新聞 財經熱門新聞 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 歐洲線成搖錢樹 兩趟就回本 - 財經要聞 - 工商時報 《國際經濟》網購暴增 美國最繁忙港口塞爆 - 財經 - 時報資訊 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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