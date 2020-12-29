大陸A股三大指數弱勢盤整 滬指跌0.33％ 5G概念股領漲 11:592020/12/29 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29日早盤A股三大指數表現弱勢，滬指跌0.33％，創業板跌幅一度達1.5％。盤面上，數位貨幣、通信類股領漲，太陽能、鋰電等近期資金炒作族群全線大跌。 新浪財經報導，A股市場29日早盤情緒趨冷，資金做多意願不強。臨近午盤，指數小幅回升，滬指、深成指曾經一度翻紅，但後繼乏力依舊下挫。盤面上，雲遊戲、通信設備、5G、數位貨幣概念漲幅居前，煤炭、太陽能、電力類股跌幅居前。 港股恒指開高漲0.67％ 國企指數漲0.89％ 元富投顧明年台股展望：Q1聚焦3大趨勢 車電5G航空觀光夯 (工商 ) #A股 #滬指 #三大指數 #弱勢 #領漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》疫苗接種＋美國紓困計畫 歐股連四漲 09:422020/12/29 財經 市場最樂觀 群益：台股2021攻16,800點 04:102020/12/29 財經要聞 台股超牛氣 頂破五大紀錄 04:102020/12/29 財經要聞 陸經濟強彈 亞股重回多頭 04:102020/12/29 投資理財 摩根投信：陸股中長期具表現空間 04:102020/12/29 產業特刊 2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票 00:032020/12/29 財經 川普簽署紓困方案 台股再創史上新高衝破14500點 09:242020/12/29 財經 《半導體》台積翻綠 台股變調 10:162020/12/29 財經 《期貨》三大期指全漲 1月台指期開高29點 09:082020/12/29 財經 《熱門族群》造紙股指續旺 再攻逾25年半高點 10:502020/12/29 財經 拉美股急漲 法人：震盪將加劇 04:102020/12/29 投資理財 財經熱門新聞 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 歐洲線成搖錢樹 兩趟就回本 - 財經要聞 - 工商時報 《國際經濟》網購暴增 美國最繁忙港口塞爆 - 財經 - 時報資訊 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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