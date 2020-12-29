29日早盤A股三大指數表現弱勢，滬指跌0.33％，創業板跌幅一度達1.5％。盤面上，數位貨幣、通信類股領漲，太陽能、鋰電等近期資金炒作族群全線大跌。

新浪財經報導，A股市場29日早盤情緒趨冷，資金做多意願不強。臨近午盤，指數小幅回升，滬指、深成指曾經一度翻紅，但後繼乏力依舊下挫。盤面上，雲遊戲、通信設備、5G、數位貨幣概念漲幅居前，煤炭、太陽能、電力類股跌幅居前。

(工商 )