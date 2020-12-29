《農業保險專法》即將在2021年1月1 日上路，農委會主委陳吉仲29日指出，農業保險的最終目標是要達到「農家保障收入」的保險，所以2021年不但將同步成立規模達到百億的「農民保險基金會」，同時在香蕉品項外，將水稻、豬隻死亡也納入強制性收入保險的項目裡，逐步實現農家收入保障的目標。

陳吉仲29日在「農業保險新里程啟動」記者會中做了上述宣示。他說，農民保險若能實現「農家保障收入」的保險，農家所得就會翻一倍，而目前只有在香焦的品項上，有保障收入的強制性保險，未來將逐步擴及到所有農家。

農業金融局長李聰勇進一步指出，過去15年每年的農業損失平均是124億，而政府補助的農損金額則為32億元，比重只有25％，顯示農民亟需保險制度的保障。

目前農業保險品項上，李聰勇指出，已推出21項、33張保單，其中水稻是投保的最大的品項，但是，投保率不到10％，只有9.8％，理賠率為66％，為能提高投保率至少到20％，2021年開始將擴大投保的範圍，更重要的也將同時成立百億農業保險基金。

而農業保險基金，李聰勇指出，是以逐年編列預算的方式達到百億規模，除保除農家收入外，還有更重要的任務是，培訓勘災的專業人員。

(工商 )