歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，俄羅斯公共媒體鎖定若干國家與地區為目標，欲出售俄製抗冠狀病毒疫苗，並散布有關歐美疫苗的假消息。

波瑞爾（Josep Borrell）在部落格貼文說：「以多種語言播出的俄羅斯國營媒體公開嘲弄西方疫苗研發人員，在某些情況下，甚至引發疫苗會將人類變成猴子這類謬論。」

波瑞爾說：「這些說法顯然是針對俄羅斯有意向其兜售自家疫苗『衛星-V』（Sputnik V）的國家。」他還說，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間，這些舉措威脅公共衛生。他沒有提出具體事例。

莫斯科當局一再駁斥這些指控，並聲稱衛星-V被外國支持的假消息宣傳活動當成目標。

負責在海外行銷衛星-V的「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）未立即針對波瑞爾所言發表評論，俄國衛生部和俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構Roskomnadzor也未立即回應置評要求。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford University）攜手研發COVID-19疫苗，9月因有志願者出現無法解釋的疾病而暫停一項臨床試驗，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當時告訴記者，衛星-V較為可靠，因為它是由在人體發現的腺病毒研發而成，而英國的候選疫苗是「猴子疫苗」。

阿斯特捷利康這款疫苗利用黑猩猩身上一種無害的感冒病毒進行基因工程改造，來引導人類細胞製造抗原。在獲得安全監管機構批准後，這款疫苗於數天內在英國重啟試驗。

阿根廷向俄羅斯訂購1000萬劑俄製冠狀病毒疫苗，俄國已於上週交付首批商品，俄羅斯也和其他拉美和亞洲國家簽署供應協議。

俄羅斯研發的疫苗須注射兩劑，所需費用每人不到20美元（約新台幣567元）。

(中央社)