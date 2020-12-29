美國運輸安全局（TSA）今天表示，昨天全美機場安檢數量高達128萬人次，為3月中旬2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情削減旅遊需求以來的單日新高。

路透社報導，美國航空旅客人數仍比去年同日低5成左右，不過昨天是過去10天內第6天安檢量突破100萬人次，即便公衛官員專家一再提醒美國民眾冠狀病毒病例再度飆升，節日出遊應能免則免。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，美國運輸安全局昨天安檢128萬人，是自3月16日的125萬人以來，首度單日安檢量突破120萬人次。美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早發出須知，說旅行可能會增加傳播及罹患COVID-19的機會，「CDC持續建議延後旅行並待在家中，因為這是今年保護自己和他人的最佳方法」。

美國迄今通報逾1900萬起COVID-19確診病例，超過33萬人染疫病故。

而過去10天來，全美機場安檢量約達1020萬人次，相較於去年同期的近2500萬。

總統川普昨天簽署紓困與支出法案後，美國航空業者預計將取得額外的150億美元薪資補助款。而新的政府援助法案要求美國航空公司（American Airlines）和聯合航空公司（United Airlines）讓10月起放起無薪假的逾3萬2000名員工再度領薪。

而西南航空公司（Southwest Airlines）也收回本月稍早對6828名員工發出的無薪假通知。

執行長凱利（Gary Kelly）昨天透過電子郵件向員工表示，這筆政府紓困金「代表著我們不需要如先前宣布的採取放無薪假和減薪措施…目前也不預期明年有執行無薪假或減薪的必要」。

(中央社)