台南市東區28日晚間發生一起酒駕交通意外，重機騎士遭撞擊倒地，所幸僅擦傷無大礙。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市東區28日晚間發生一起交通事故，薛姓男子駕駛自小客車，自東豐路北往南方向行駛欲左轉小東路時，因未禮讓直行車輛，撞擊騎乘重機的張姓男子，所幸張男輕微擦傷無大礙。孰料，薛男下車時，竟先坦承自己「酒駕」，還說「車損、醫藥費會負責」，希望能私下和解，讓一旁路人及張男二話不說報警，薛男最後依涉嫌公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

南市28日晚間11時許，於東區小東路與光明街口發生一起交通事故，駕駛自小客車的薛男，因未禮讓直行車輛先行，自東豐路北往南方向行駛欲左轉小東路時，撞擊騎乘重機的張男，張男痛苦倒地，久久無法站立。

薛男眼見闖下大禍，立刻上前「關心」張男傷勢，還說希望大事化小，並稱會負責車損、醫藥費等，希望雙方私下和解。不過，路人聽聞後，認為薛男有意「肇逃」，最終仍報警求助，經警方針對雙方實施吐氣酒精濃度測試後，自小客車駕駛（薛男）酒測值逾法定標準，並依涉嫌公共危險罪移送南檢偵辦。

南市警一分局呼籲，酒駕零容忍，酒駕害人害己，勿存有僥倖心理，應落實代駕或搭乘計程車等大眾運輸工具代步，確保自己及用路人安全，警方也會持續加強取締執法。

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(中時 )