台中捷運綠線因連結器軸心事件造成通車日期延後，市府11月30日，已將第一隻斷軸送檢測，至今已近一個月，實際情況為何，市民質疑，台中市府交通局長葉昭甫29日說明，為確實釐清問題，後又再送一隻無問題的軸心受測，來作為比對，結果出來一定盡快向市民報告，安全絕對是第一要件，只有安全，捷運才會重新上線。

葉昭甫說明，為了確保斷裂原因，除了斷裂那隻，之後又再請北捷局再送了一隻合格件送測，且要求檢測單位，須為國內有知名度、公正的第三方單位，交通局也每天追進度，但因已到年底，檢測單位業務量也蠻多的，不過原因的確認才是最重要，市府才會不斷針對各種檢測追加，如碳粉、超音波、物性、化性，甚至破壞件、合格件的檢測等等，都是為了查出斷裂的真正原因，因為安全才是唯一，後續相關結果，一定會對市民說明。

台中捷運綠線斷軸通車日期延後，檢測結果為何？台中市交通局長葉昭甫29日表示，目前多方找出確實斷軸原因，與北捷溝通沒問題，因為只有安全，捷運才會重新上線。（台中市府新聞局提供／黃國峰台中傳真）

葉昭甫強調，原因的確認，一定會影響後續北捷局送來的相關改善計畫的實質作為，以避免以後相關事件再度發生，安全還是我們必須要重申的，只有安全才會讓台中捷運再度上線；中捷故障審委會也已成立，以第三方的角度，公平公正審視；另外界質疑與北捷溝通滯礙，葉昭甫強調，與北捷溝通沒問題，如上周北捷局長都列席台中臨時會，針對議員、外界的提問一一回覆。

另確切的通車時間、檢測時程表，葉昭甫表示，目前都有按照時程再走，北捷局提出相關時程指出，預計明年2月9日前川崎重工會裝上新的軸心，但因為後續還需要經過測試，實際情況須測試後才能知道後續的時程，目前確實按照時程都在做，請大家放心。

台中市新聞局長黃國瑋表示，市長盧秀燕已有強調「沒有安全，就沒有通車」日前北捷局也到台中市議會，與議員及外界就相關議題討論，故障審委會也已運作，北捷局也有自己的委員會，前後加起來有14位專家，會來審視廠商修復過程的合理性、合法性、安全性，以維護市民權利。

(中時 )