高雄市鳳山區27日出現偷菜賊，一位洪姓阿嬤在路口賣菜，遇上一位花姓婦人偷偷摸走2把價值共計500元的青蔥，花婦行竊後當場被路人抓包，便遭到阿嬤一陣猛罵，未料，花婦腦羞，大喊要阿嬤還她清白，狂妄態度讓眾人全看傻眼。

據了解，7旬的洪姓阿嬤育有兩子，平時都在鳳山區的中山東及勝利南路交叉口擺攤，靠著賣菜撐起家中經濟。27日上午66歲的花姓婦人騎著機車，光天下日偷走價值共計500元的青蔥，逃跑之際被路人發現，路人緊急通知洪姓阿嬤後，洪婦氣急朝著花婦猛罵。

花婦不甘心被罵，竟見笑轉生氣，怒嗆老婦得「洗門風」才能還她一個清白，囂張的態度讓一旁的民眾全看傻眼，她見東窗事發，便棄物逃離現場。經攤商報警後，警方火速逮回花婦，被逮獲時花婦整個人搖搖晃晃的，而酒測值每公升高達0.42毫克，警方訊後依公共危險罪、竊盜罪嫌將其移送法辦。

據悉，花婦在落網時還念念有詞，「菜都還了就沒事啦，為什麼還要辦。」還認為是警察在找她麻煩，攤商知悉花婦將被法辦後，意圖心軟「取消案件」，但竊盜為公訴罪，警方得依法辦案。

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(中時新聞網)