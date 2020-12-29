無國界人權觀察團、民間反瘦肉精毒豬聯盟上午在群賢樓大門口舉行文化抵抗記者會，邀請市民跨年作伙，在31日到元旦，在凱道前另類跨年，宣示自己寧做街頭的主人，不做美國的奴隸；寧願餐風飲露，不吃民進黨的毒豬！

出席記者會的長征歌手沈懷一，在現場演唱「可憐的台灣豬」，他說在創作時，就把自己就想像成台灣豬一樣，抱著這樣的心情來創作，跨年時他也會演唱這首歌給蔡總統聽。

黑手那卡西工人樂隊莊育也用黑手來鬥民進黨的黑箱，他說，四手那卡西長年跟弱勢站在一起，並用創作的很多歌曲來表達控訴與不滿，這次看到萊豬開放的過程， 小英總統以前說勞工是她心裡最軟的那塊，但不論在萊豬議題及勞退基金上， 最後被犧牲的都是底層的勞工跟弱勢者，今天他要用「窮人的晚餐」，來表達人民被背叛的心聲。

白色恐怖政治犯音樂家史庭輝也在現場演奏二胡，要用二胡來鬥民進黨的「雙標」，他說，這幾天他都在靜默遊行，但沒有聲音，比聲音更大，他在看台灣會不會爆發全民的春雷，向民進黨說下台；並以改編的「心酸酸」，來諷喻民眾吃了萊豬的心酸。

「反仇恨政治動員」副召集人寒國人也說，今天他很沈重，有許多大哥站出來，希望我們不要吃毒，他相信這是對的。 今天到底開放萊豬，台灣到底得到什麼，是賣給我們打不贏對岸的武器嗎，打不贏就算了，還要賣給台灣美國人都不吃的東西，現在全世界疫情苦哈哈，台灣有需要討論這種議題嗎？今天用音樂，就是民進黨早期在黨外的方式，希望能震醒昏聵的政府。

(中時 )