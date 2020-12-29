是否參選國民黨主席？ 連勝文未否認 且這樣回應 12:062020/12/29 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連勝文（右三）上午參加國民黨台北市大同區黨部黨慶。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連勝文上午參加國民黨台北市大同區黨部黨慶，被黨員要求合照。（讀者提供） 國民黨內流傳智庫副董事長連勝文可能參選黨主席，連勝文上午被詢問此事時並未否認，但也未承認要參選，僅說他目前還兼黨職，基於工作倫理，不便評論這種事。 對於有周刊報導連勝文勤跑中南部，並表示「慎重考慮參選黨主席」；連勝文上午回應「周刊沒有訪問我」。 連勝文上午與中常委劉大貝、市黨部主委黃呂錦茹等人參加國民黨台北市大安區黨部黨慶活動時，受到不少黨員歡迎。連勝文被參選黨主席之事時，作出上述回應。 國民黨鬥不過民進黨？藍議員：蔣萬安兇起來還是文質彬彬 葉元之》民選就不會獨裁嗎？ (中時 ) #連勝文 #回應 #參選 #否認 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫開講 認民粹主義氾濫 04:102020/12/29 地方新聞 中華台北涉賣台 馬辦嗆問蔡蘇 04:102020/12/29 政治要聞 國民黨神祕民調流出 黨主席看好度 江啟臣竟慘輸這大咖 ？ 08:492020/12/29 政治 藍綠大咖先後參拜 借宮廟別苗頭 04:102020/12/29 地方新聞 不滿防疫政策 PO文罵陳時中「無恥舔美賣台」 網友被訴 10:192020/12/29 社會 Makiyo開節目喊話小豬當來賓 04:102020/12/29 娛樂新聞 台東萊豬訂罰則 中央已讀不回 04:102020/12/29 地方新聞 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 親信特權升官 藍委轟有礙軍箴 04:102020/12/29 政治要聞 陳水扁宣布主持廣播節目 孫大千驚：多美好的生活 酸爆蔡英文 08:522020/12/29 政治 藍委3催道歉 陳吉仲霸回哪有錯 04:102020/12/29 生活新聞 政治熱門新聞 「預祝罷免成功」宅神贈花到王浩宇服務處 這8字網友笑翻 - 政治 到底誰要吃萊豬？ 沈富雄爆：現在AIT很火大 - 政治 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 赴美是為遠離江啟臣？ 李彥秀臉書吐心酸原因：萬萬沒想到 - 政治 吳思瑤嗆亞洲週刊小編 陳揮文回一句話打臉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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