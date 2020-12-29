連勝文上午參加國民黨台北市大同區黨部黨慶，被黨員要求合照。（讀者提供）

國民黨內流傳智庫副董事長連勝文可能參選黨主席，連勝文上午被詢問此事時並未否認，但也未承認要參選，僅說他目前還兼黨職，基於工作倫理，不便評論這種事。

對於有周刊報導連勝文勤跑中南部，並表示「慎重考慮參選黨主席」；連勝文上午回應「周刊沒有訪問我」。

連勝文上午與中常委劉大貝、市黨部主委黃呂錦茹等人參加國民黨台北市大安區黨部黨慶活動時，受到不少黨員歡迎。連勝文被參選黨主席之事時，作出上述回應。

(中時 )