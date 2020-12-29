蔡總統出席將官晉任典禮致詞。（圖／陳怡誠攝）

蔡英文總統今（29）日上午出席「110年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」時表示，經過4年多來的努力，軍事改革已有成果，期勉晉升將官持續精進本職學能，為國軍培養優秀人才。

包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、國家安全局長邱國正、海洋委員會主任委員李仲威，國防部副部長張哲平、張冠群、國防大學校長王信龍、陸軍司令陳寶餘、海軍司令劉志斌及空軍司令熊厚基等出席。

總統致詞內容為：

今天晉陞的每一位將官，都是經過重重歷練，並且擁有傑出表現，備受肯定，才有今天的榮耀，非常恭喜大家。

但是我要提醒大家，晉陞是榮耀，也是責任的加重。我相信，經過4年多來的努力，各位一定都有看到，我們在推動各項軍事改革的成果。

現在，不僅國軍弟兄姊妹的士氣有大幅提升，認為從軍有尊嚴，也有更多精良的裝備可以使用，讓執行任務更加順利，國人對國軍守護國家的力量，也更有信心。

不過，國軍的進步只有更好，沒有最好。

我們除了要讓好的成果繼續發展，接下來，我們也有各項的軍事改革要推動，需要各位和我一起努力。

所以在這裡，我要以中華民國三軍統帥的身分，交付給各位兩個重要的任務。

第一，持續精進本職學能。

現在國際局勢變化，以及科技發展日新月異，為了要和國際接軌，掌握最新情況，我們的各位將領不僅要能以身作則，惕勵精進，更要鼓勵後進，持續進修，吸收最新資訊。

只有這樣，我們國軍才能與時俱進，迅速調整建軍整備來因應局勢變化，不斷持續強化國軍戰力。

第二，持續為國軍培養優秀人才。

守護國家的力量，除了大家要團結，更要能夠一棒接一棒。我們在場的每位將領，不僅具有實務經驗，更有人生的歷練和智慧。

我希望各位在帶領部隊的同時，也能將自身的寶貴經驗，持續傳承下去，為我們培養更多像各位一樣優秀的人才。

作為三軍統帥，我也向各位保證，我一定會和大家繼續為加強國軍戰力而打拚。我們一起讓世界看見，我們捍衛國家，守護區域和平的決心。

最後，我也要代表國人，感謝在場每一位將軍的家人，我們的國軍官兵能夠心無旁騖的捍衛國家，就是因為有家人們的支持，謝謝您們。謝謝大家、繼續加油。

(中時 )