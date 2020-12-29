貨運業者陳耀庭被稱為「R22宗師級」人物，今年9月13日，無照駕駛黑牌直升機，自桃園飛到新北市淡水降落訪友，飛機上還載有另一名蔡姓愛好者，3人均被路人拍下上傳Youtube引發輿論譁然，士林地檢署從飛機上的GPS查出，陳還有另外54次起飛、降落，他將直升機控制在軍方雷達能偵測的高度以下，藉以躲避查緝，檢察官依違反民用航空法提起公訴。

陳耀庭早在2008年間，就因違反民用航空法遭法院判決有罪確定，但他仍將「Robinson R22」直升機停在桃園龜山的一處空地，連轄區員警都知道，陳是直升機愛好者，在美國、大陸領有駕照。

陳男案發當天邀約領有定翼機駕照的蔡男，從桃園龜山起飛，沿著海岸線飛到新北市淡水，但因引擎有異狀，降落在一處空地，正巧遇到聽到聲音跑出來看的孫姓友人，赫見原來是熟人，3人在旁聊天，整個過程都被大樓住戶拍下並上傳Youtube。

檢察官根據飛機的GPS定位資料，囑託民航局判讀，得知當天最大高度450公尺高，大約飛行1小時，但資料顯示，陳早在2019年1月13日就無照駕駛黑牌直升機，1年10月間共計飛了55次，最大高度615公尺。

檢察官詢問空軍，軍方回覆因高度低於雷達偵測的範圍，但陳並不否認他有飛行，9月13日民眾發現後，他又飛了2次，檢察官認為，陳仍不知悔改，辯稱1年只飛1次，並未主動吐實，犯後態度不佳。但偵查中願意主動捐贈市價匪淺的直升機給予學術單位用以研究之用，已竭力彌補過錯，建請法院從輕量刑。

檢察官依《民用航空法》當中未領適航証書航空器飛行罪、未領檢查證及體格檢查正飛航罪，也就是沒有行照、駕照駕駛直升機，55次起、降則採一罪一罰，依法提起公訴，另外，孫姓友人第一時間說沒看到直升機，導致檢警調閱路口監視器耗費時間，現正依偽證罪偵查中。

(中時 )