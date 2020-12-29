台中椪柑深受國際消費市場喜愛，29日裝櫃18.5公噸銷往新加坡。（王文吉攝）

台中椪柑以品質取勝，深受國外華人喜愛，去年農曆過年檔期供不應求，貿易商因此加碼訂單。（王文吉攝）

台中市東勢區、石岡區、豐原區農會已外銷343公噸椪柑，近期將再出口409公噸。（王文吉攝）

疫情衝擊各國經濟，但台灣農產外銷依舊暢旺。台中市農業局攜手東勢、石岡、豐原農會尋求外銷機會，目前椪柑已成功外銷343公噸，分別銷往新加坡、馬來西亞、日本、汶萊及加拿大等國，近期將再出口409公噸，相較去年出口椪柑數量578公噸更上一層樓，至少成長30％。

台中市農業局多年來將農產品國外行銷列為重點目標，積極拓展台中優質水果國際市場，期許透過外銷穩定國內農產品市場價格。東勢區、石岡區、豐原區農會29日舉辦台中椪柑外銷封櫃啟航典禮，由東勢區農會理事長劉正銘、石岡區農會總幹事張東海及農業局副局長蔡勇勝等共同封櫃，象徵今年台中椪柑在疫情下仍創下外銷佳績。

農業局指出，每年10至12月是台中市椪柑產期，種植面積約1400公頃，產區包括東勢、石岡、豐原、新社、北屯、后里、潭子等地，因氣候適宜加上農民不斷精進栽種技術，造就台中椪柑品質優良、甘甜多汁，深受國內外消費者喜愛，能在國際疫情嚴峻時持續拓展外銷市場，顯現台中柑橘俱備國際市場競爭力。

(中時 )