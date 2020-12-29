長佳機電工程收入持續挹注，前十一月合併營收11.75億元，較去年同期成長22.26％。今(29)日下午參加法說會，說明營運現況及未來營運展望。

長佳近年營運從機電工程延伸至運動場館經營。2018年起陸續接獲星宇航空辦公大樓、台中水湳愛買購物商場、台中捷場捷運行政大樓工程等機電整合工程，以及台肥簽署南港C2五星飯店及商辦大樓機電工程訂單。

曾任達欣籃球隊領隊的長佳董事長王才翔，為了幫籃球員退休後找出路，2012年成立長佳開發，將營運觸角從機電工程延伸至運動場館經營，並以一年一場館為目標，陸續拿下台北教育大學游泳池場館、桃園蘆竹國民運動中心等，連同今年新增新北市新店國民運動中心，運動場館經營家數增至七家，今年運動場館將占長佳營收比重預估超過三成。

長佳第三季工程收入暴增，營業成本也激增，致使營業獲利不增反減，憑藉業外收入的挹注，第三季EPS從0.73元，前三季EPS則為1.11元。

(工商 )