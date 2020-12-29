劉姓男子要求未成年女友拍裸照給他看，以及在電影院內口交，因而挨告。他雖承認犯行，但辯稱自己精神狀態反常，聲請精神鑑定，但台北地院不採信，駁回聲請，並依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交罪判應執行4年徒刑，可上訴。

判決指出，劉男玩手機遊戲認識少女，兩人進而交往，劉男並要少女自拍裸露胸部、陰部的猥褻照片及影片，使用通訊軟體傳送給他意淫；去年7月間兩人一起去看電影，劉男更大膽要求少女幫他口交。

法院審理時，劉男的辯護律師表示，劉男曾在2015年間犯對未成年人猥褻罪，當時法院判緩刑確定，如今又再犯相同性質的罪，可見精神狀態反常，聲請精神鑑定。

但法官認為，劉男庭訊時都能正常回答問題，難認控制能力喪失或減損，因此駁回聲請，另考量劉男未記取教訓又再犯案，迄今未與少女父母達成和解，遂依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交等罪，判應執行4年徒刑。

(中時 )