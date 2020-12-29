107年的癌症登記報告出爐，儘管國人逐漸有了防癌與健康意識，但是癌症發生率卻持續增加。根據國民健康署最新資料，民國107年平均每4分31秒1人罹癌，比106年又快轉了11秒。十大癌種中，大腸癌連續13年高居首位，但值得注意的是，女性肺癌新發人數，首度超過大腸癌，成為女性大敵。

●十大癌症排名 大腸癌居首但人數下降 攝護腺癌、肺癌新發上升

10大癌症發生人數，男女合計的排行依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌。與106年相比較，除子宮體癌（10）和食道癌（11）順序互換外，其餘序位與106年相同。

以癌症發生年齡中位數來看，107年與106年相同，都是63歲。但部分癌別發生年齡中位數提早，如乳癌56歲、子宮頸癌58歲、口腔癌57歲、食道癌59歲、甲狀腺癌50歲及子宮體癌55歲。

以年齡標準化發生率來看，107年每10萬人中有309.8人罹癌，較106年增加4.4人，下降最多的是大腸癌及肝癌，相較106年每10萬人減少1.1人及0.7人。大腸癌首見50至84歲的各年齡別發生率均下降。攝護腺癌、肺癌標準化發生率相較106年每10萬人增加3人及1.8人，為發生率增加最多的2種癌症。

●男性口腔癌、食道癌發生率為女性的10-15倍

比較男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性口腔癌(含口咽及下咽)與食道癌標準化發生率分別為女性的10.8倍與14.8倍，研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，嚼檳榔者罹患上消化道(口腔、咽、喉、食道)癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。

107年國人十大癌症發生人數。(圖/國民健康署提供)

●女性肺癌不容小覷

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，107年早期癌的發現人數成長最多為肺癌，新增551人。推測可能與衛福部自103年起執行對吸菸以外危險因子之肺癌篩檢研究的推動，以及民眾自費檢查及參與LDCT(低劑量電腦斷層)相關研究計畫增加有關。

但值得注意的是，女性肺癌新發人數，首度超過大腸癌，風險非常需要關注。國民健康署王英偉署長表示，台灣肺癌成因複雜，根據現行實證資料，肺癌患者的一等親可能有較高的風險，除了研擬納入低劑量電腦斷層掃描補助，也會要求醫院針對肺癌患者家屬進行清楚的衛教、提醒篩檢的重要性。

國健署推薦CP值的最高四項癌症檢驗。(圖/國民健康署提供)

王英偉呼籲，為早期發現癌前病變或癌症，民眾應至醫療院所定期防癌檢查，因為癌症的發生可能是數十年長期的不良生活習慣而造成，世界衛生組織(WHO)指出3-5成癌症發生是可避免的，實證醫學證明，四項防癌檢查(子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查)，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

(中時新聞網)