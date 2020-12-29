台灣民意基金會今天公布政黨認同民調，四成三是民進黨認同者，二成一國民黨認同者，基金會董事長游盈隆表示，目前藍綠比率是1：2，這是最新的基本盤。不過，2020年底，民、國兩黨支持度雙雙下滑，幾個小黨都受益，尤以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，顯示兩黨支持者出現相互流通性。

台灣民意基金會今天公布民調，針對國民黨與民進黨，12.3％民眾認為其理念和主張與民進黨「非常接近」，30.8％「還算接近」民進黨，16.6％還算接近國民黨，4.8％非常接近國民黨，33％中性或獨立選民，2.6％不知道、拒答。

台灣人的政黨支持傾向：最近兩月比較 [2020／11、2020／12]

游盈隆表示，換言之，在二十歲以上的台灣成年人中，有四成三是民進黨認同者， 其中深綠一成二，淺綠三成一；同時，有二成一是國民黨認同者，其中5％左右屬深藍， 一成七左右屬淺藍；此外，有三成四是中性選民。整體而言，目前台灣藍綠比率是，1：2， 也就是說，綠支持者約藍支持者的兩倍，這才是最新最精確的藍綠基本盤。

比較台灣民意基金會今年所做的全國性調查，他說，近期台灣人的政黨認同相當穩定，結果皆顯示藍綠政黨認同比率大抵維持在 1：2的穩定狀態，游盈隆認為，這和中共一整年大規模軍事演習不斷，武統聲浪高漲，再加上民進黨與國民黨回應方式不同，當有極為密切的關係。

在台灣人的政黨支持傾向方面，有30.6％傾向支持民主進步黨，16.7％中國國民黨，14.2％台灣民眾黨，7.1％時代力量，5％ 台灣基進，2.9％其他政黨合計，22％沒特別支持哪一個政黨，1.5％不知道、拒答。

他說，在二十歲以上台灣成年人中，約三成一支持民進黨，一成七支持國民黨，一成四％支持民眾黨，7％支持時代力量，5％支持台灣基進，約二成二是中性選民。

與上個月相比，民進黨支持者減少1.3個百分點。國民黨支持者減少4.5個百分點，台灣民眾黨支持者增加5.1個百分點，時代力量略增1.1個百分點，台灣基進也略增0.6個百分點，中性選民則減少2.5個百分點。

游盈隆表示，整體來看，2020年底，民進黨與國民黨這兩大黨的政黨支持雙雙下滑，尤其國民黨下滑4.5個百分點，值得注意。連帶幾個小黨都受益，其中尤其以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，這顯示國民黨與民眾黨支持者之間開始出現顯著的相互流通性。

(中時 )