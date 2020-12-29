製鞋廠鈺齊-KY(9802)第4季仍受缺櫃影響出貨節奏及營收認列，不過，在客製化訂單生產模式下，各品牌客戶仍將儘速依約拉貨，公司表示，拉貨遞延並不影響2021年春夏季鞋款出貨表現，同時，樂觀研判不會影響2021年秋冬款鞋下單積極度，2021年也將有多家新品牌加入開發及量產行列。

鈺齊2020年上半年營收51.49億元，稅後純益為5.26億元，每股純益3.01元，董事會決議，2020年上半年盈餘，每股配發2.1元現金股利，預計2021年3月4日除息交易，現金股利將在同年4月8日發放。

展望2021年，鈺齊將持續採取產能持穩擴增、生產基地彈性分散及量產品牌多元化等經營策略主軸，目前集團已有高達40餘個國際知名品牌客戶，鈺齊指出，2021年將有多家新品牌持續加入開發及量產行列，此外，為滿足新、舊客戶之多元需求，鈺齊亦將持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度，期能以每年增長15%~20％的節奏，穩健擴張產能。

(時報資訊)