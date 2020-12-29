再過三天就要迎接2021年了，今年跟往年的跨年盛典特別不一樣，因為台灣民眾首次可以近距離感受5G網路訊號帶來的高速傳輸及直播快感!今年各大電信商將運用5G技術給民眾最新的跨年體驗，重頭戲台北市政府跨年晚會將由遠傳(4904)電信操刀，透過遠傳5G高網速運算整合傳輸，完成虛實同台、百人同步視訊演出及環景煙火秀，並提供面面俱到的自由多視角畫面，大幅提升線上直播觀眾的影音享受；台灣大(3045)則規畫台中「麗寶樂園跨年雙演唱會」及台東的張惠妹跨年演唱會，提供0時差的網路訊號給轉播單位，讓觀眾能真正感受到5G多連結、低延遲、大頻寬的魅力!

在投資市場上，同樣可以看到民眾對5G躍躍欲試的熱潮! 國內首檔100%聚焦台廠5G主題且具有收益分配機制的台股ETF-國泰台灣5G+ETF(00881)，迄今上市兩周，除了成為歷來受益人數最快突破10萬人的台股ETF外，截至上周五(12/25)受益人數已來到近12.6萬人，顯示5G科技通訊及台股的高殖利率題材獲投資人青睞，透過參與ETF力挺「台灣5G國家隊」已成為投資新主流，預計這也將是2021年的投資主旋律!

國泰投信董事長張錫表示，未來我們的生活將離不開5G，而5G揚帆更讓電動車、AIoT(智慧物聯網)、雲端運算、醫療科技等應用得以啟航，台灣過去20年間靠著個人電腦(PC)產業在全球IT市場打下關鍵角色地位，5G採用的開放式架構，有機會打破通訊設備市場過去由國際大廠寡占的局面，使台廠在未來超過10年的時間，可成為全球通訊5G世代更迭的要角。現今5G故事才剛開始發酵，明年將更值得期待。

(時報資訊)