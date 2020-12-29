扣件廠春雨(2012)看好第四季隨著全球營建業、車市、手工具需求同步回溫，公司營運可望是今年最佳的一季。展望明年，隨著全球鋼鐵業持續復甦，預期鋼價漲勢到明年第二季，明年上半年營運好轉。

春雨今年前三季營收57.73億元，年減17.77%；毛利率14.05%，年減2個百分點；營業利益2.16億元；稅後淨利1.16億元，年減66.67%，EPS 0.44元。其中，第三季營收19.97億元，EPS 0.1元。第二季受惠業外挹注，每股淨利0.33元為今年以來最佳。

春雨日前舉行法說會，展望第四季，公司表示，隨著各國營建用扣件需求增強，加上線材事業因車市、手工具需求逐步復甦帶動，本季營運會是今年最好一季。展望明年，公司出貨能見度及價格漲勢均看到2021年上半年，預料營運將明顯優於今年上半年。

法人表示，第四季中鋼季盤開高，其中盤元價格約漲3%；春雨第四季受惠價、量同步攀升，本業營運轉強，加上低價庫存利益，全年EPS可望達0.8元之上。

以各產品展望來看，占營收比重47%的營建用扣件方面，春雨指出，台灣、中國今年營建需求較早自疫情中復甦，轉投資的印尼廠是當地最大的建築用扣件供應商，目前需求也持續回升；線材方面，下游需求主要來自車用及手工具市場，第二季以來逐步復甦，因此可望帶動第四季營運成為今年最好一季。

展望明年，春雨預期，三大營收地區的台灣、中國及印尼的建築用扣件需求保持溫和成長，至於線材需求在車市、手工具需求也將自今年的低基期反彈，目前能見度到明年上半年，且整體價格漲勢有望延續到明年第二季，加上今年上半年基期低，春雨明年上半年營運有望顯著優於今年同期。

(時報資訊)