國防部長嚴德發（見圖）致詞表示，能從軍官變成將官，是向前邁進的一大步，要為自己感到驕傲，但驕傲的不是階級提升，而是自己有能力完成國家交付的責任，替國安做出貢獻、為能夠照顧官兵感到驕傲，這是國家、國人的託付與期盼。（陳怡誠攝）

國防部長嚴德發上午主持將官晉任典禮，致詞時特地將古書中的一句話送給在場每一位新科將軍─「當官之法，唯有三事：曰清、曰慎、曰勤。」也就是清廉、謹慎、勤快的意思。

嚴德發說，這三個字說起來很簡單容易，卻會讓自持力不夠的人迷失在個人利益的當口，而忘記了官箴。這三者又以清廉為首要，大家肩膀上的階級，莊重而珍貴，是國家的名器、是人民的託付、是家人的驕傲、更是部屬的信仰。所謂「時窮節乃見，一一垂丹青」， 部長期許大家，清白做人、乾淨做事，銘記品德操守是領導與管理部隊的基礎，不論階級與外在環境，莫忘初衷，永遠握緊心中道德的方向盤，帶領你往正確的方向前進，然後引領你的部隊跟隨，進而帶動國軍整體純淨的風氣。

今天本人代表三軍統帥蔡總統主持陸、海、空軍將官晉任布達典禮，非常榮幸能為各位頒授象徵軍人最高榮耀的將星，首先要向榮升的將軍及寶眷們，表達最誠摯的嘉勉以及恭賀之意。

今天各位可以站在這裡，晉任成為受人尊敬的「將軍」，一般人看到的是光彩耀眼的成就，而各位新科將軍與寶眷們，心裡卻是最清楚從年少時踏上軍旅，這一路走來，自己有多少不舍晝夜的努力與付出，而在觀禮席的寶眷們，又是如何胼手胝足的持家安內，讓大家可以全力以赴為國家安全奉獻心力。在這裡我要邀請現場各位同仁，用最熱烈的掌聲，向寶眷們說一聲：「你們辛苦了！」

每一次的將官晉任，都會告訴新科的將軍們，肩膀上這一顆將星所象徵的意義。將星有五道光芒，分別代表著：優異傑出的表現、端正無瑕的品德、同儕袍澤的幫助、家屬全心的支持以及國家殷切的期盼。能從「軍官」變成「將官」，這是向前邁進非常大的一步，大家都應該為自己感到驕傲，驕傲的原因不是因為階級的提升，而是因為自己有能力承擔國家交賦更重大的責任，能為國家安全做出更大的貢獻、能照顧更多的官兵而感到驕傲。部長期許大家要深刻體會這一顆將星的意義，自許會以更傑出的表現，帶領你的部隊一同向卓越邁進，這是國軍能不斷歷久彌新的重要推力，也是國家與國人的託付與期盼。

各位將官們是建軍備戰的生力軍，是悍衛國家安全的砥柱，今天我特別要藉此機會，提出以下三點與各位共勉：

第一點、以建軍成果展現防衛決心

「自己國家自己救」自古皆然，83年前國軍先烈先賢以劣勢裝備與日軍浴血抗戰8年，前輩們抱持「寧戰死、不投降」的信念，用肉身築成最堅強的堡壘，捍衛了中華民國的命脈；同樣在二戰期間，英國首相邱吉爾為了喚起國人奮戰的意志，在下議院發表著名的演說「熱血、辛勞、眼淚和汗水」中提到：「我們要不惜一切代價獲得勝利。不管未來的道路如何漫長艱辛，我們都要打贏這場戰爭，我們不成功，便成仁。」身為軍人，我們必須深刻體認，今天我們所處的戰略環境與安全情勢，中共年來頻頻以機艦擾臺，企圖對我產生軍事壓力，甚至以戰狼式的認知作戰，在官方發言人與外圍組織，大張旗鼓發動網路宣傳，製造恫嚇的心理效應。此刻，我們必須團結一致、齊心協力，也唯有凝聚全民共同守護國家的共識，展現全民國防自我防衛的決心，才能克服所有艱鉅的挑戰與橫逆。

國防產業的推動是展現中華民國全體軍民自我防衛決心的最佳例證。今年是提升整體國防戰力成果豐碩的一年，國防自主的國機國造、國艦國造政策，都有耀眼的成績。空軍的勇鷹高教機首飛與F-16V的構改升級，以及在海軍潛艦的建造進度與高效能布雷艇、塔江艦的陸續交艦，此外也致力推動情監偵、指管及武器系統的現代化，使三軍部隊與時俱進，朝向「快速機動」、「有效反制」與「強化不對稱作戰」的能力，同時國軍推動募兵制，在政府支持下，我們今年也達成了招募目標，另外也完備了後備制度的改革，大幅提升國軍全方位戰力，足以抵禦任何企圖進犯的敵人。這些具體的建軍成果就是我們堅定的決心，國人感受到了、官兵感受到了，相信敵人也感受到了。對於國家安全、民主自由、人民福祉，國軍絕不退讓，這是職責，更是永不改變的承諾。

第二點、以堅強實力捍衛國家安全

三軍統帥蔡總統視導部隊時多次表示：「身為三軍統帥，能和各位一起保衛國家，是最大的榮耀。」中華民國是和平愛好者，而堅實的國防實力則是和平的基礎。我們戮力戰訓本務的目標簡單而明確，就是為了捍衛國家的安全，捍衛好不容易得到的民主自由，捍衛這一片土地上每一個和善的人民。我們是仁義之師，以良善的區域「和平守護者」自許，「不挑釁、但是絕不退讓」是我們的原則，「愛好和平，但是絕不示弱」是我們的堅持。

守護國家安全，我們用實力說話，今年在全軍官兵不畏艱辛共同努力下，國軍的進步令三軍統帥蔡總統與國人同感欣慰。不僅整體防衛實力有顯著的提升，也積極發展不對稱的戰力，讓戰術運用更加靈活，有效達到防衛固守的目標。回顧一整年國軍的訓練扎實而嚴格，從兵科基地到三軍聯訓基地；從漢光演習實兵操演，到作戰區戰備任務訓練月、空軍的天龍操演、海軍的戰術總驗收；從各式精準彈藥射擊與空武射擊，到外島防區的防護射擊。國軍的訓練始終以從嚴從難的態度與精益求精的精神，從不會因為風險而放棄訓練或是降低標準。事實證明，國軍是世界一流的軍隊，具備一流的堅實戰力，更是一支足以讓國家感到安全、讓國人感到放心、讓官兵感到驕傲、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅。未來我們仍將秉持這樣的精神持續勤訓精練，只要敵情危脅存在，國軍的訓練就沒有止歇，唯有做到戰力沒有鏬隙，才能確保國家安全不會有鏬隙。

第三點、以真誠帶領部隊向前邁進

國軍是一個緊密的生命共同體，我們生死與共、榮辱與共。大家常說「團體」跟「團隊」有什麼不一樣，一群人聚在一起叫做「團體」，一個團體的每一個成員願意把自己的心與夥伴的心凝聚在一起，堅持共同的目標、擁有相同的理念、願意一起吃苦、一起打拼奮鬥，這個團體就有資格被稱為「團隊」。我們自信國軍是一個戰必勝的堅強團隊，是深受國人肯定與期許的優質團隊，所以我們能一起承擔起保國衛民的重任，平時不會被有心人分化，戰時不會被敵人突穿。大家未來會去帶領更多的部屬、更大的部隊，一定要用誠心去凝聚每一位官兵的心，「將你的心獻給官兵，官兵就會把他的心獻給國家」，就是這樣淺顯易懂的道理。

最後，部長特別要向今天出席典禮的寶眷們報告，你們的家人、子弟絕對是一位優秀的軍人，值得你們以他為傲。

(中時 )