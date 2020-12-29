「社會有愛，人間處處有溫情！」27歳的江姓男子育有5名年幼子女，大女兒發燒沒錢看病，平安夜江在臉書貼文希望賣嬰兒車籌醫藥費，一度被誤以為是詐騙集團，甚至遭到網友酸言酸語圍剿。經社會局證實，江家是長期關注個案，各界善心人士捐助物資湧入，並提供工作機會。

江男27歲育有5名孩子，最大的年僅6歲、最小的則是6個月，原從事防水、防漏工程工作養家，但工作不穩定；幾個月前發生車禍，無法工作的情況下生活經濟陷困，無奈在臉書賣嬰兒推車籌錢，要讓大女兒看病；引起台中市行善團協會的關注。

江家7口平日住在6樓頂樓加蓋鐵皮屋，家中堆滿紙箱，冰箱及桌上放著已經吃了2、3天的菜和湯。江姓男子指出，這些飯菜是他整天的食物，給孩子吃的都是新鮮食物；因身上沒有錢，當時如果有200元就會先帶小孩去掛號看醫生，不至於上網說要賣推車。

社會局指出，江家平常領有育兒津貼，考量到江爸爸工作不穩定嚴重影響生活，後續將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7000元家扶扶助金，再視該案的家庭狀況評估是否持續發放。

江太太表示，她們住的6樓加蓋屋沒有電梯，很多善心人士氣喘吁吁的走上來，讓她們很感動，先生一早也被好心網友載去汽車修配廠工作，也有人送米和物資來，社會各界的善心讓她非常的感動。

(中時 )