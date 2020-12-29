「國民女神」陳妍希近近年雖然把重心放在家庭，不過她的婚姻狀態、身材始終都是外界關注焦點，不吝嗇曬美照的陳妍希，昨（28日）就PO自拍大秀少女顏值，不過陳妍希也自揭是舊照，還調皮問粉絲：「你們應該不介意吧！」

陳妍希昨晚放送自拍照，大秀少女顏值，只見陳妍希頂著中分流海、綁高馬尾，歪頭玩自拍，37歲陳妍希顏值俏麗、五官精緻，更不科學的是，她肌膚零細紋、白皙光亮，完全看不出是一個孩子的媽咪。

不過陳妍希也自揭自拍是舊照，還調皮問粉絲：「你們應該不介意吧！」網友也留言力挺她：「好看，當然不介意」、「不介意舊圖，我介意的是你不營業」、「美圖不嫌多，陳妍希是小仙女」、「天啊姐姐妳好漂亮，好少女」、「美照多發多發」。

其實陳妍希日前出席電影活動時，還遭指身材發福，甚至爆發懷二胎風波，不過陳妍希則是曬低胸辣照打臉謠言，而她日前還曬彈吉他影片，為兒子「小星星」慶祝4歲生日，陳妍希不只嗓音甜美，身形纖細的她，巴掌臉蛋絕美，陳妍希整體看起來像個少女，狀態維持得極佳。

(中時新聞網)