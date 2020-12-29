中央氣象局今天舉行年終記者會，預報今年入冬首波寒流明天快速南下，大台北地區可能連續40小時的低溫都在攝氏10度以下，提醒民眾參加跨年及元旦活動，注意保暖。

氣象局預報，這波寒流明天就會快速南下，從北到南氣溫也會急遽下降，越晚越冷，可能明天下午，北部地區或是中部地區，就會出現10度以下低溫。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣說，預測這波寒流在大台北地區的影響最明顯，10度以下低溫時間可能連續達40小時左右，應該不至於超過2016年霸王級寒流大台北地區連續61小時10度以下低溫紀錄；不過，體感寒冷程度不相上下。

呂國臣說，這波寒流在北部低溫影響時間較長，不過，中南部也可能因輻射冷卻效應，出現比北部更低的低溫。

氣象局預測，31日跨年夜、明年元旦當天，中部以北及東北部，低溫約7、8度左右，其他各地低溫10度左右，沿海空曠地區和近山區的低溫會再低2到3度；另外今晚到明天鋒面通過後，東北風也快速增強，體感溫度會相當寒冷。

氣象局也預測，今晚到明天，北部及東半部會有短暫雨，跨年到明年元旦，北部水氣稍多時再配合低溫，北部及東北部1000到2000公尺的山區，有機會下雪。

氣象局也發布全台低溫特報及低溫燈號，橙色燈號（非常寒冷）縣市，包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣，有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）縣市，包括：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局提醒民眾注意保暖，尤其是有心血管疾病者，或是呼吸道疾病者；農漁養殖業應嚴防寒害。（編輯：張雅淨）1091229

(中央社)