限定款口罩，將擬定放置在各地區公所，開放民眾免費索取，相關詳細資訊會在下午公布。（陳彩玲攝）

基隆市政府29日宣布2021元旦升旗典禮縮小規模，因中央氣象局公布當天氣溫下探7度，為顧慮民眾健康，以及疫情防範，取消表演節目、熱食發放，以及公車接駁，活動當天由市長林右昌帶領市府同仁參加，民眾仍可以前往觀禮，但需配合防疫措施。

中央氣象局表示，首波寒流30日報到，31日至明年1月1日將是最冷時刻，氣溫下探7度。林右昌說，計畫趕不上變化，因氣溫驟降，體感溫度大約只剩5度，擔心民眾無法適應溫差，恐有健康顧慮，加上防疫雙重因素，因此，縮小升旗典禮規模、調整流程，取消表演節目、熱食發放，以及公車接駁。

社會處長吳挺鋒指出，升旗典禮照常舉行，但縮小規模，不特別邀請民眾前來參與，由市長帶領局處長、區長等市府同仁，以及少部分工作人員代表參與，因疫情不適合在場地停留過久，因此，取消表演節目和熱食供應，另外，避免人流太多難以規範，也取消公車接送運輸，以民眾健康、安全作為首要考量。

吳挺鋒說，民眾若想一同參與，一定要配合防疫措施，配戴口罩、體溫量測、以及完成實名制才可入場，至於原訂在會場發放的限定款口罩，將擬定放置在各地區公所，開放民眾免費索取，但目前仍在盤點總量，還會再調整，相關詳細資訊會在下午公布。

(中時 )