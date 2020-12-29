2020的疫情,讓產業獲利和總經數據基期壓低,從YOY角度來看,這對2021年是件好事...不僅財報亮眼,如果實體經濟能夠順利復甦,資本市場將迎來新一波的轉骨大行情,投資主軸將從資金行情轉為景氣行情和科技創新行情...

根據歷史經驗，每當全球金融風暴或災難發生後的隔年，都是中長多周期的起點。

但這次疫情從今年四月起，全球股市開始急升，甚至出現比Ｖ型反轉還強的NIKE型態回升，從這個型態來看，代表全球經濟和資本市場的結構，已經出現不同於以往的轉骨現象。

從總經的角度來分析，主要原因除了各國強力QE救市外，我在之前貼文說過的＜疫變現象＞，也就是透過這次疫情，讓產業發展和人們的工作及消費模式的轉骨改變，才是核心原因。

其中最大的改變，就是無接觸消費和遠距工作模式，正式成為全球經濟發展的推力之一。

因此，儘管全球正面臨第二波疫情的侵襲，疫苗是否有效也是變數，但從國際各機構對明年各國的GDP預測來看，疫情最晚應該在明年第二季後，就能有效被控制住，實體經濟的復甦應該讓全球經濟，出現報復式回升。

下圖是國際各機構對明年各國的GDP預測，除了看好美國有4.5%的成長率，對歐洲各國也有高達６到７百分比的預測。

此外，對中國的預測，更高達8%，對印度和東協的估值也有6%以上。

在國際貿易部分，IMF和EIU也高達七以上的預測值。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

因此，對於明年的經濟展望，實在沒有太悲觀的必要。

畢竟，從總經角度來看，隨著科技產業續強，景氣循環的原物料補漲，還有各國對基礎建設的擴大財政支出這三大趨勢來看，明年經濟即使仍有疫情變數，全球股市也有技術面的修正可能外，中長期來看，經濟復甦讓各國GDP出現正成長，應該不會有什麼問題，除非又有什麼大家意想不到的末日利空來襲，否則大家應該正面看待全球經濟的發展。

如果明年的經濟不會太悲觀，那麼，新的一年總投的佈局策略是什麼呢？

首先，從總經的貨幣政策面來看，FED在全球經濟沒有出現通膨前，應該不會停止寬鬆政策，也不會進行資產負債表的緊縮。

如果資金沒有收回問題，美元續弱情況下，以美元報價的原物料就還有續漲行情，股市也不會有大幅修正或轉空疑慮。

再者，從實體經濟的需求面來看，氣候異常造成的農糧短收疑慮，失業率下降，各國對原物料的需求大增，油價也因需求上升而提高，原物料行情除了因應美元弱勢外，也會因實需而成長。

最後，從＜疫變現象＞來看，企業營運和人們工作及消費模式的轉骨改變，也會繼續推動科技業的營收，出現爆發式的成長。

尤其對於那些，過去沒有，現在才剛出現，以後會更多的產業和商品，更是會有驚人的需求出現，造成相關產業缺貨和漲價效應。

到底什麼是＜過去沒有，以後會更多＞的產業和商品？

這些都是市場中的＜聰明錢＞做好功課，早就了然於心的答案。

只要你也能搞懂這些趨勢，你也能跟著＜聰明錢＞搞定明年起的＜總投佈局＞策略。

事實上，2021年的<聰明錢>長投主軸，主要有三個新方向和一個核心關鍵。

這三個新方向，仍是聚焦在科技業。

第一個方向，是電動車市場，明年將出現像當年智慧型手機出現爆發式成長的盛況。

勤業眾信在幾個月前發布了《2030電動汽車趨勢展望》報告（Electric vehicles．Setting a course for 2030），表示台灣的車用電子產值，預估在2020年將突破2,700億。

此外，光是到2019年底，全世界銷售的電動車數量，就占所有汽車銷售總數的2.5%。

預估全球電動汽車的總銷量，將從2020年的250萬輛增長到2025年的1,120萬輛。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

根據摩根史坦利（Morgan Stanley）預估到2030年，電池供電的電動車（Battery-powered Electric Vehicle；BEV）的銷售量將佔全球市場的30%以上。

第二個方向，是5Ｇ和AIOT，以及由這些產業帶動的遠距工作和教學的伺服器及相關軟體市場。

例如，蘋果手機開始熱賣，相關的5Ｇ和AIOT應用，必然也會跟著提高市場滲透率。

此外，我在前面說過的＜疫變現象＞，讓無接觸消費和遠距工作模式，正式成為全球經濟發展的推力，其中遠距工作模式的興趣，也讓IMF預測，人均GDP愈高的國家，遠距工作指數愈高，成本也愈低，像是新加坡，挪威和愛爾蘭，美國。

相對的，開發中國家的勞務工作或低階職務，遠距工作的滲透率愈低，未來國家和企業的競爭力，也勢必愈來愈弱。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

根據IMF統計，2019到2020疫情期間，無法遠距工作的失業率增幅，大於2008年的金融風暴的失業率增幅。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

老實說，這個現象不僅透露了未來產業發展的投資密碼，也是個落後國家，未來可能成為科技業新殖民地的警訊。

像是土耳其和中南美洲國家，就是在岌岌可危的後段班。

這個無情且殘酷的趨勢，就是＜聰明錢＞的總投佈局主軸之一。

第三個方向，就是MINI LED的量產和市佔擴大。

畢竟，面板技術幾十年來都沒有成長，台灣上次在三星OLED的產業革新派對沒有跟上，這次要超車三星，就要全力發展為下個世代面板龍頭，除了MINI LED，接下來的MICRO LED也會成為產業帶頭大哥，這部分蘋果也在背後全力支持。

關於MINI LED的產業趨勢，我在之前貼文有介紹，有興趣的朋友可回去找來細看，在這裡就不重覆說明了。

話說回來，這三個方向的核心，就是半導體產業，從矽晶圓，IC設計到代工和封測，都是明年科技業成長不可缺的主力。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

總之，這三個新方向和一個核心關鍵，就是＜聰明錢＞在明年的總投佈局主軸。

然而，這些主軸雖有產業長線趨勢拉升的推力，但前面說過，短線和技術面會有干擾和修正的可能，相關個股在之前貼文也介紹過，大家不要追高，要耐心等短線修正完，有HQB或BXB支撐時，再分批佈局。

【台股盤勢解析】

台股從月K來看，雖然量價結構沒有敗象，但月K的MA5乖離率漸大，就算元月再出量攻高，恐怕還是要拉回修正，才會走得長遠。

此外，周K連八紅，也出現量價背離，但日Ｋ的型態沒有問題，雖然量不夠，但只要月線有撐，內資主導的盤勢有可能再攻高，吃外資豆腐。

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

(圖/PressPlay Academy狄驤提供)

然而，下周台股如果有<跨年行情>或法人拉高做帳，大家記得要站賣方。

因為，歐美的跨年假期，免不了又有人鐵齒搞派對群聚，恐讓疫情更惡化，讓元月歐美股市開市後又出現恐慌下殺。

總之，手上有漲多熱門股，下周逢高就要先獲利出場。

手上有還沒補漲的蘋概或低位階股，則可以續抱，等元月外資歸隊後，再評估外資籌碼而定。如果元月的修正沒有太深，台股的二月初封關行情，應該還有一波肉可吃。

此外，上述的三個新方向和一個核心關鍵，＜聰明錢＞在明年的總投佈局主軸類股，千萬不要追高，尤其是在高位階，且型態已轉弱的類股，這些類股＜聰明錢＞中的四百張或千張大戶都在落跑中。

如果元月台股有深度修正，反而是逢低佈局明年的總投主軸股的好機會，大家要守紀律才能踩對逢高出和低佈局的節奏。

只要明年的景氣復甦沒有＜末日級利空＞來摜殺，你跟上＜聰明錢＞佈局成功的總投主軸股，就有機會漲一個大波段。

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本文由PressPlay Academy專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)