長榮航空紐籍機師造成國內連253天零本土感染紀錄破功，今又傳出另一名Y姓副機師遭爆料，不僅多年來隱瞞已婚身分招搖撞騙，甚至在居家檢疫期間也狂約砲，床伴包括空服員、美甲師、瑜伽老師等，超誇張行徑讓他昨天丟了工作。

《鏡週刊》接獲讀者X女爆料指出，她在2016年時與Y姓副機師交往，Y男全身上下的精品行頭、日常支出、出國旅遊等費用都由她買單，Y男還以弟弟公司需要資金周轉為由，向X女陸續借了50多萬。

X女說，兩人交往約半年後發現，Y男竟與同公司的空服員約砲，兩人同居滿一年後，Y男又約了X女的美甲師到家中「滾床」，Y男每次都用哭求攻勢讓X女心軟原諒。X女後來偷看Y男手機才發現，Y男透過手機「照三餐」約砲，落地訊息都群發給所有人。

X女指出，Y男除了在外站跟空服員約砲，也有回到台灣用交友軟體找砲友，幾乎都約在他位於南崁的家中「運動」，前前後後人數多達3、40人，每個女子都被他稱為「北鼻」，Y男也坦承有與一名瑜伽老師交往數年。X女痛批Y男就連疫情期間也疑似無視防疫規定，一回到台灣就約女子到家中做愛，恐成防疫漏洞。

紐籍機師害慘航空界！ 空姐「穿制服」搭機捷遭拒

(中時新聞網)