21歲大陸直播主「腐團兒」，從cosplay圈出道往直播主界發展，以甜美長相及火辣身材走紅，因此累積不少粉絲，不過近來曬出穿著紅色旗袍的性感照，卻被眼尖網友發現疑似「沒穿內褲」，掀起一股討論熱潮。

腐團兒在微博曬出一系列美照，並寫道：「你的學姐請查收」，照片中只見她綁著兩個俏皮包頭，穿著超緊身紅色旗袍，一對傲人上圍幾乎要將衣服撐破，擺出各種撩人姿勢的她，火辣S曲線身形一覽無遺，讓人充滿無限遐想，而她蹲下時由於下半身旗袍開衩相當高，更被發現疑似沒有穿內褲，立刻引發議論，短短時間就吸引上千粉絲按讚。

腐團兒火紅高衩旗袍裝被發現疑似沒穿內褲。（圖／腐團兒微博）

腐團兒過去cospla許多角色，最知名的是日本漫畫《灌籃高手》女主角赤木晴子，從一頭亮麗直髮到清純眼神，都模仿的維妙維肖，此外更不停在鏡頭裝可愛，彎腰低頭狂放電，讓她被譽為「90後神仙顏值」。

現年年僅22歲的她，在直播鬥魚平台擔任主播，主要解說遊戲實況，因此時常打扮成動漫和電競角色，但由於常露出香肩或上圍，尺度可以說相當大，導致她的帳號一度遭封鎖。

(中時新聞網)