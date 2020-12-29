黃母情緒崩潰，當場哭攤在地。(蔡依珍攝)

黃母控訴：「人死了才拿錢還我們！」(蔡依珍攝)

269中尉排長之死 母哭癱控司法不公

269旅黃姓中尉排長今年4月被發現在營區自縊，家屬控遭霸凌，桃檢上周五認定黃是自殺，偵結全不起訴，家屬29日赴桃檢領取相驗屍體證明書，黃母當場崩潰倒在地上痛哭，大喊司法不公，不滿手機、軍中電腦等有利的證據檢方都置之不理，強調一定會提再議，為兒子討公道。

桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利對此表示，家屬的心情檢方充分理解與尊重，桃檢偵辦此案投注非常多的心力與人力，完全沒有預設立場，完全依據證據判斷，相關疑點都有充分解釋，死者手機跟使用的電腦都有送專業單位鑑定，結果也都在不起訴處分書敘明，家屬若有不服可以循再議的管道救濟。

桃園楊梅高山頂營區陸軍化工步兵黃姓中尉排長，今年4月16日被發現在營區自縊，手中還寫有某士兵名字等字句，黃母29日帶著兒子的遺照到桃園地檢署，怒控「司法不公」，高聲大呼：「台灣法律已經死亡！」

黃母說，上周五接到檢方通知要來領取相驗死亡證明書，同時獲悉10名軍士官全都獲不起訴處分，讓她完全無法接受，天天以淚洗面、食不下嚥，控訴兒子的手機從死後就一直被軍方收走「保管」，但檢方卻沒有解鎖查看內容，軍方電腦也稱無法解碼，所有有利證據都置之不理，讓她完全無法接受。

黃母還說，兒子每個月都在代墊行政事務費，連桶裝水都要他埋單，長官出包也要他背黑鍋，甚至被要求做行政違法的事情，不做就是抗命，4月14日還傳訊給家人說被下屬整，所有業務都要他概括承受，但直到兒子死後、遲至11月軍方才掏出明細交給她5.2萬元，讓她完全無法接受，控訴：「人死了才拿錢還我們！」

黃母講到激動處，一度舉起兒子的遺照，突然情緒崩潰，當場哭攤在地，直到法警和女兒攙扶才能起身，她強調在幫兒子伸冤前，拒絕領取死亡證明書，將聽取檢方說明後再看下一步，但強調一定會提再議。

針對家屬控10名軍士官涉嫌陸海空軍刑法長官凌虐部屬致死罪嫌，桃檢上周五以高達5000字的「Q＆A」針對家屬的疑問一一釋疑，並努力還原黃生前和他人的互動情況，但因黃是輕生，無法證明有遭凌虐致死，因此對10軍官予以不起訴處分。

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