realme於日前正式跨圈進入公仔界，亮相科技圈首隻潮玩公仔realmeow，獨特潮酷的外型及古靈精怪的性格擄獲不少用戶的心。為了迎接2021年的到來，realmeow將再出奇招大膽挑戰，於12月31日晚上8點在realme官方臉書粉絲專頁直播中，帶著粉絲們的願望登上太空，2021年元代則由realme網路商店接棒，推出獨家《Happy Meow Year組合》，全台限量10組，與real迷一起迎接新年！

2020是充滿挑戰的一年，realme向全球粉絲蒐集新年願望，派出勇敢無畏的realmeow以越級突破的精神承載著用戶們的期許遠離地球塵囂，穿越大氣層，登上太空，並於至高點從升空熱氣球中撒下real迷的願望，如再見居家辦公、我要出國旅遊等等，釋放過去一年壓抑的心聲，並許諾2021年以更敢越級、更敢突破、更敢挑戰的心實現新年的無限可能。realmeow飛向太空挑戰全程達2小時，用戶們可鎖定realme官方臉書粉絲專頁，一同觀看見證，迎接新年到來。

realme《Happy Meow Year組合》限定價14,990元，全台10組，搶到直升2021年VVIP。（realme提供／黃慧雯台北傳真）

寵粉的realme將於2021新年第一天帶來多項好消息，除5G新機－realme 7 5G正式開賣外，為感謝用戶們對realmeow的愛戴，realme網路商店將於1月1日上午10點獨家開賣《Happy Meow Year組合》，不僅可獲得高人氣 realmeow潮玩公仔，還能擁有市場最夯realme X7 Pro(8+256G) C位色款，限定價只要新台幣14,990元(原價18,289元)，搶到再加碼，升等2021年realme網路商店VVIP，一年三次的節日驚喜小禮物，還可獲得兩款重點新機的優先購買權，搶下新年好彩頭！

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