Torik都歷部落拒絕垃圾掩埋場自救會，日前在台東縣政府前廣場，進行了一場大規模陳情抗爭活動，提出6大訴求。（台中市議員黃仁提供）

黃仁指出，他及Torik都歷部落會議主席陳光祥，前幾天直接寫信給總統後，獲得總統府回應，「總統非常重視及關心，責成台東縣政府妥善處置，同時由最高行政單位行政院，主動介入處理」。（台中市議員黃仁提供）

Torik都歷部落拒絕垃圾掩埋場自救會，日前在台東縣政府前廣場，進行了一場大規模陳情抗爭活動，提出6大訴求，同時部落族民開始夜宿掩埋場入口，拒絕垃圾車進場。台中市議員黃仁29日抨擊說，已經13天，但是仍然未獲得台東縣政府的實質回應，饒慶鈴縣長持續避不見面。

黃仁指出，他及Torik都歷部落會議主席陳光祥，前幾天直接寫信給總統後，獲得總統府回應，「總統非常重視及關心，責成台東縣政府妥善處置，同時由最高行政單位行政院，主動介入處理」。

陳抗總領隊黃仁說，他是引用原住民族基本法第六條規定：政府與原住民族自治間權限發生爭議時，由總統府召開協商會議決定之。現在Torik都歷部落和台東縣政府，針對Torik都歷部落傳統領地產生垃圾掩埋場設置爭議，雙方無達成共識形成僵局，自然必須尋求由更高層級單位進行協調處置。

黃仁表示，總統府才要求中華民國最高行政機關的中央行政院，代表總統出面處理，整起陳抗事件已由原本地方爭議，上升到中央層級事件；相信以行政院的高度，掌握的資源，一定能兼顧原住民轉型正義、環境保護暨法理維護，提出完美的解決方案，徹底解決問題。

Torik都歷部落會議主席陳光祥則強調，在部落六大訴求未被接受、整起事件未獲妥善解決前，夜宿行動不會停止，絕對誓死抗爭到底！而台東縣政府饒縣長，也不要再繼續表現出執政官僚傲慢，無視原住民部落的呼聲，在中央已經介入的情況下，台東縣政府必須出面協商、妥善處理解決。

黃仁今天強調，在得知蔡英文總統已經由總統府，對Torik都歷部落自救會的陳抗行動，直接表達關心及重視，並實際採取行動後，都歷部落的所有鄉親咸感振奮，在總統府及中央行政院的直接支持下，大家都對未來充滿了信心。

(中時 )