國際鎳價原料攻上每噸1.7萬美元左右高檔，隨著主要原料價格攀高，盤元大廠華新率先開出明年1月內外銷盤價大漲，內銷304系每噸大漲6000元，外銷每噸大漲230美元；預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）明年1月盤價也可望大幅調漲。

國際鎳價原料目前仍在近每噸1.7萬美元之上高檔，隨著主要原料價格攀高，加上華新麗華率先開高盤，預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯明年1月盤價可望調漲，延續漲勢。不鏽鋼廠明年首季營運亦不看淡。

本月，LME期鎳價格曾漲到逾一年新高，每公噸逾1.7萬美元；隨著主要原料價格攀高，燁聯明年1月盤價可望大漲。若燁聯盤價續漲，通路商新鋼（2032），以及下游加工業者包括允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）等第四季至明年第一季鋼價同步上調，對營運有利。

受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，彰源第三季每股稅後淨利0.22億元，單季轉盈，並彌補上半年的虧損，前三季轉盈，每股淨利0.01元。展望後市，隨著台灣營建需求增加，以及中國公共工程訂單陸續釋出，同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估，彰源第四季獲利將穩定成長。

運錩同樣受惠中國需求回升，第三季歸屬母公司淨利0.63億元，EPS 0.41元，中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。目前運錩台灣廠出貨持續回溫，加上大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強，在兩岸廠區生產規模提升下，預期第四季獲利比第三季更佳，今年營運倒吃甘蔗，全年將可望獲利。

不鏽鋼流通廠新鋼（2032）前三季營運相對穩健；前三季營收23.81億元，歸屬於母公司淨利6053萬元，每股盈餘0.46元，優於去年同期之0.34元。

上櫃不鏽鋼廠建錩（5014）第三季獲利明顯成長，單季轉盈，並帶動前三季轉盈，前三季每股淨利0.59元。

整體而言，隨著鎳價及不鏽鋼維持漲勢，不鏽鋼廠第四季均可望獲利，明年第一季不鏽鋼價仍看漲，營運可望比本季更佳。

(時報資訊)