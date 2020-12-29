俄羅斯監獄單位周一對克林姆林宮批評者納瓦尼(Alexei Navalny)提出最後一分鐘警告，要求從德國返回俄羅斯，並在周二早上之前到獄方莫斯科辦公室報到，過了期限返國，將立即關入監獄。

納瓦尼為現任總統普丁(Putin)主要批評者和反對人士，不斷批評俄羅斯政府腐敗。

納瓦尼在今年八月搭乘飛機時身體感到不適，隨後被送醫，德國和西方國家認定納瓦尼遭到下毒和神經毒害，認定有人想暗殺他。

俄羅斯官方否認該事件的任何涉入行動。

俄羅斯聯邦監獄服務(FSIN)在周一的聲明指出，納瓦尼違反緩刑的規定，納瓦尼仍可因為2014年的一項定罪而入獄服刑。

納瓦尼因一項竊盜罪而被判刑，納瓦尼宣稱該案為政治性入罪。

俄羅斯獄方周一表示，納瓦尼沒有承擔法院要求的義務，他的緩刑也可能成為真正的刑期。

納瓦尼發言人指出，納瓦尼不可能馬上回國，其中毒仍在康復中，並指責獄方完全是按照克林姆林宮意思而辦事。

(時報資訊)