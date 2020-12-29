毒物學專家譚敦慈最近現身《旗開得勝》，分享吃得健康的撇步，現代人外食族當道，她建議大家盡量少用一次性餐具，若非得需要用，也別把塑膠湯匙長時間浸泡在熱湯裡，以免有毒物質釋出，至於塑膠吸管選什麼顏色較好？她認為有色的吸管長期使用容易在體內累積毒物，「所以我個人有顏色恐懼症，如果讓我挑東西的話，我一定選擇沒有顏色的」。

美女主播林佩潔主持的《旗開得勝》最近邀來林口長庚醫院的臨床毒物科護理師譚敦慈，譚敦慈開頭便呼籲大家盡量少用一次性餐具，除非迫不得已，因這些餐具或多或少都有毒素，若長期吃外食、長期使用，就有可能生病，她分享前副總統陳建仁就研究過，塑化劑是導致女性罹患乳癌的原因之一。

譚敦慈建議少用一次性餐具。（圖／旗開得勝）

20201228《旗開得勝》毒物學專家譚敦慈師母駕到！避免吃下塑膠毒素有撇步！

譚敦慈說，外頭飲料店常提供五顏六色的吸管，讓她看了很擔憂，彩色吸管中尤其是紅色的，容易有重金屬，甚至導致鉛中毒，人們常以為一次、兩次使用沒關係，但長期慢性累積是很可怕的，塑膠湯匙也是，容易在有油脂又高溫的狀況下釋出塑化劑。

譚敦慈透露塑化劑是造成乳癌的原因之一。（圖／旗開得勝）

譚敦慈表示，塑化劑也有可能導致不孕的風險，像她自己車上便會常準備玻璃或不銹鋼的餐盒，也會自備筷子、湯匙，並強調最好是304不鏽鋼，然而現在塑化劑幾乎無所不在，除了多喝水增加代謝外，吃什麼有助於遠離塑化劑的危險？及什麼食物能加速排出有毒物質？解答請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)