國民黨立委呂玉玲昨天指出，駐外館處外交官向她陳情外交部沒有外館防疫SOP，防疫全憑館長或是人事同仁一己之見。外交部發言人歐江安今天強調，由於各地疫情不一，各國政府的防疫規範措施也不同，因此無法以單一SOP進行防疫，而是採取「因地制宜」的彈性應變較能更快速及有效因應各外館的不同需求。

歐江安說，外交部自3月起已多次發電駐外館處，注意駐地疫情發展，做好防疫應變措施，隨時檢視及補強緊急應變計畫。外交部授權外館視情採取遠距／居家辦公、分組分流，一旦有確診即採分組隔離、落實代理制度。此外，駐外館處的應變措施必須確保指揮體系及通訊的順暢與安全，維持核心館務運作及整體戰力不變。

歐江安補充說，為降低同仁曝險的機率，外交部授權各駐外舘處館長視駐地的疫情發展，採取分流、異地或居家辦公，並在確保資訊安全前提下，視需求適度調配辦公室資訊設備，供同仁異地或居家辦公使用。

陳情函另外指出，許多同仁返國須進行14天隔離、7天自主管理的情況下，若有返國需求，則請假天數勢必延長。然而，即使同仁有足夠的休假返國，也得面臨扣薪的變相懲罰。歐江安對此表示，依「駐外人員薪給給付計算作業要點」第3點至第5點規定，駐外人員因公務或其他事由必須返國處理，返國超過1個月者，自滿1個月的次日起，改支領國內薪。因此，外交部是依法支給國內薪資，並無陳情人所稱的「扣薪」情形。

歐江安表示，行政院考量駐外人員因為公務必須到國外工作，為符合國外的生活需要，給予高於國內公務人員的待遇標準。然而駐外人員在請假返台期間，已經離開駐地，因此生活費用應該與國內公務人員無異。有關陳情人的相關建議，考量國際疫情發展，並為兼顧同仁權益、國內外人員待遇衡平、待遇支給的適法性等，外交部將徵詢相關機關意見後研討是否調整。

(中時 )