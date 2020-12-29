聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有與妻子王敏感情生變，宣、王兩家人互控誹謗官司不斷，去年底法院判准2人離婚，前妻王敏訴請夫妻剩餘財產差額分配，台灣高等法院判決宣昶有須給付她1112萬元。可上訴。

44歲現為宣捷等生技公司總經理的宣昶有，2005年與竹科新長豐公司創辦人王公展女兒、自由作家王敏結婚，當時被譽為「竹科王子與公主的完美婚禮」。

宣提告指稱，王女婚後經常懷疑他外遇，2013年，王女帶子女回娘家分居至今，他與家人多次請求返家遭拒；王女向媒體指他吸毒及嫖妓，並與他爭訟不斷，嚴重惡化兩造家族請誼，已無維繫婚姻的可能。

新竹地院判准離婚，案經上訴，高院認為宣男與王女互指對方不是，都未反省檢討原因及設法改善，分居迄今沒有積極行動修復婚姻，實已形同陌路、徒具夫妻之名，2人過失責任相當，宣男可請求離婚，因此判准。

親權行使部分，高院判由宣男及王女共同行使負擔，王女負主要照顧責任及決定未成年子女國內就學及就醫，宣可與子女會面，但須從2016年3月1日到子女成年，按月給付子女扶養費用共4萬元，王女上訴後，去年11月遭駁回定讞。

(中時 )